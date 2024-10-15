Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»

Дмитрий Чернышенко прокомментировал уход Станислава Позднякова с поста главы ОКР.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

«Сегодня происходят глобальные изменения в мировом спорте, которые требуют от нас стратегических решений. Президент Владимир Владимирович Путин поручил укреплять суверенитет национального спорта. Необходимы усиление вертикали управления спортивной отраслью, консолидация стремлений и ресурсов всех уровней власти, корпораций, бизнеса, общественных организаций.

Я благодарю за работу Станислава Алексеевича Позднякова, нашего прославленного олимпийского чемпиона. Он много лет эффективно руководил олимпийской командой, представлял интересы России в олимпийском движении, которое сейчас переживает не лучшие времена.

Уверен, что Россия справится со всеми вызовами. Наша страна сегодня задает тренды в мировом спорте и формирует новые объединения с дружественными странами. Считаю, что новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат», – сказал вице-премьер РФ.