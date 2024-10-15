Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»
Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.
«Сегодня происходят глобальные изменения в мировом спорте, которые требуют от нас стратегических решений. Президент Владимир Владимирович Путин поручил укреплять суверенитет национального спорта. Необходимы усиление вертикали управления спортивной отраслью, консолидация стремлений и ресурсов всех уровней власти, корпораций, бизнеса, общественных организаций.
Я благодарю за работу Станислава Алексеевича Позднякова, нашего прославленного олимпийского чемпиона. Он много лет эффективно руководил олимпийской командой, представлял интересы России в олимпийском движении, которое сейчас переживает не лучшие времена.
Уверен, что Россия справится со всеми вызовами. Наша страна сегодня задает тренды в мировом спорте и формирует новые объединения с дружественными странами. Считаю, что новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат», – сказал вице-премьер РФ.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий