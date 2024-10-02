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Министр спорта Дегтярев не смог добраться до Катара из-за закрытия неба над Ираном

Михаил Дегтярев не смог долететь до Катара из-за закрытия неба над Ираном.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

1 октября министр спорта РФ в составе российской делегации отправился из Москвы в Доху, чтобы принять участие в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии. 

Самолет должен был пролететь над территорией Ирана, но иранские власти ввели запрет на внутренние и внешние авиарейсы из‑за ракетных ударов ВС Ирана по территории Израиля.

Самолет с Дегтяревым на борту приземлился в Минеральных Водах, позднее министр спорта вернулся в Москву. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
происшествия
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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