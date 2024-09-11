РУСАДА в августе выявило 7 случаев нарушения антидопинговых правил, с начала года – 59

В августе РУСАДА выявило 7 случаев нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА ).

«В августе 2024 года РУСАДА выявлено 7 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Всего за восемь месяцев было выявлено 59 нарушений (в феврале и январе по четыре, в марте – семь, в апреле – четыре, в мае – шесть, в июне – 14, в июле – 13, в августе – 7)» – рассказали в антидопинговом агентстве.

С января по декабрь 2023 года было выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.