Паралимпиец Калина о допуске россиян на закрытие Игр: «Воспользуюсь возможностью. Приятно, что мы проведем праздник все вместе, с командами из других стран»
Российский паралимпиец объяснил, почему идет на церемонию закрытия Игр в Париже
Паралимпиада завершится в столице Франции 8 сентября. Российские атлеты, которые участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе, не были приглашены на церемонию открытия, но смогут посетить закрытие Игр.
«Такой возможностью, конечно, воспользуюсь. Я не был ни на одном открытии Паралимпиады, а вот на закрытие хожу всегда.
Приятно, что мы проведем этот праздник все вместе, с командами из других стран. Мне кажется, это правильное решение», – сказал Калина, который в Париже завоевал золото в плавании на дистанции 100 метров брассом.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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