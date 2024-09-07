Паралимпиец Калина о допуске россиян на закрытие Игр: «Воспользуюсь возможностью. Приятно, что мы проведем праздник все вместе, с командами из других стран»

Российский паралимпиец объяснил, почему идет на церемонию закрытия Игр в Париже

Паралимпиада завершится в столице Франции 8 сентября. Российские атлеты, которые участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе, не были приглашены на церемонию открытия, но смогут посетить закрытие Игр.

«Такой возможностью, конечно, воспользуюсь. Я не был ни на одном открытии Паралимпиады, а вот на закрытие хожу всегда.

Приятно, что мы проведем этот праздник все вместе, с командами из других стран. Мне кажется, это правильное решение», – сказал Калина , который в Париже завоевал золото в плавании на дистанции 100 метров брассом.