У российских паралимпийцев не выявили допинговых нарушений в ходе Паралимпиады в Париже
У российских спортсменов не выявили допинговых нарушений на Паралимпийских играх
Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Летняя Паралимпиада-2024 прошла в Париже с 28 августа по 8 сентября. На Играх выступили в нейтральном статусе 88 российских параатлетов, на их счету 64 медали.
«У наших спортсменов в ходе соревнований на Паралимпийских играх в Париже не было зафиксировано ни одного случая положительного результата допинг-проб. Всего у спортсменов нашей команды было взято более 30 проб», – заявил Рожков.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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