У российских паралимпийцев не выявили допинговых нарушений в ходе Паралимпиады в Париже

У российских спортсменов не выявили допинговых нарушений на Паралимпийских играх

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Летняя Паралимпиада-2024 прошла в Париже с 28 августа по 8 сентября. На Играх выступили в нейтральном статусе 88 российских параатлетов, на их счету 64 медали.

«У наших спортсменов в ходе соревнований на Паралимпийских играх в Париже не было зафиксировано ни одного случая положительного результата допинг-проб. Всего у спортсменов нашей команды было взято более 30 проб», – заявил Рожков.

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