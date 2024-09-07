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Паралимпийский чемпион Хинчагов посвятил свою победу жертвам трагедии в Беслане: «20 лет прошло, но она отзывается в сердце огромной болью»

Паралимпийский чемпион Хинчагов посвятил свою победу жертвам теракта в Беслане

4 сентября на Паралимпийских играх в Париже проходили соревнования по прыжкам в длину. Россиянин Хетаг Хинчагов завоевал золото в категории T38, показав результат 6,52 метра.

«После первой попытки я шел первым, но прыжки в длину – это очень непредсказуемо, до последней попытки может ничего не получаться, а потом ты настраиваешь себя и все делаешь. Я сначала шел первым, потом британец обогнал меня, потом китаец. Меня это, честно говоря, очень сильно замотивировало, но третья попытка абсолютно не получилась.

Я подошел к нашим спортсменам и тренерам, они меня чуть подкорректировали, сказали: можешь, давай, есть потенциал еще. И я в уме себя настроил: все или ничего. И в четвертой попытке пришло чувство полета. Наверное, я просто поверил в себя до конца. Поверил, что могу. Я просто представил, как разбегаюсь, как зависаю в воздухе – и все, лечу.

А потом… Это какая-то эйфория, это очень классные эмоции. И в первый день я до конца не осознавал произошедшее, все силы отдал – был истощен морально. Позитивные эмоции. А уж когда пришло понимание, появилось чувство полного удовлетворения.

Эту победу я посвятил жертвам трагедии в Беслане. 20 лет прошло, но у нас у каждого она в сердце отзывается огромной болью. Мы навсегда запомним тот сентябрь. Поэтому сначала эта победа тем детям, а потом уже всем родным, близким», – рассказал 27-летний Хинчагов, который родился во Владикавказе.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в Беслане. Жертвами той атаки стали 334 человека, в том числе 186 детей.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
прыжки в длину
происшествия
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
Хетаг Хинчагов
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