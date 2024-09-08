  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии

Чемпионы и медалисты паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» получат денежные премии.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства России.

Победители игр получат по 358,4 тысячи рублей, серебряные призеры – по 179,2 тысячи, бронзовые, – по 107,5.

Тренеры, подготовившие чемпионов, получат по 137,2 тысячи рублей, наставники серебряных и бронзовых медалистов – по 67,6 и 40,96 тысячи рублей соответственно.

Также денежные вознаграждения получат специалисты, работавшие в тренерских штабах, подготовивших чемпионов и медалистов турниров.

Им полагаются премии в размере 34,3 тысячи рублей за золотую медаль, 16,9 – за серебряную награду и 10,24 – за бронзовую.

Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходили с 20 мая по 9 ноября 2023 года, сурдлимпийцев – с 23 июля по 2 августа 2023 года. Зимние игры паралимпийцев прошли с 17 марта по 30 апреля 2024 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
деньги
logoМихаил Мишустин
logoАльтернативная Паралимпиада
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Никита Дубенчук: «В умах большинства россиян паралимпийский спорт – физкультура для инвалидов. И наша задача искоренить эту ересь»
39сегодня, 06:50
Паралимпийский чемпион Хинчагов посвятил свою победу жертвам трагедии в Беслане: «20 лет прошло, но она отзывается в сердце огромной болью»
вчера, 19:43
Паралимпийские игры-2024. Медальный зачет. Китай лидирует, Великобритания – 2-я, США – 3-и, Россия – 8-я
67вчера, 19:00
🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Россияне завоевали по четыре медали в плавании и легкой атлетике, еще одну – в настольном теннисе
5вчера, 16:55
Долг России перед WADA за 2023 год составляет более 1,2 млн долларов
32вчера, 09:20
Вероника Логинова: «Думаю, мы найдем вариант, где проверять пробы с Игр дружбы»
6вчера, 08:22
Российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора Игр‑2024 в Париже
696 сентября, 20:52
Итальянская бегунья-трансгендер Петрилло осталась без медалей на Паралимпиаде. Она выбыла в полуфиналах на 2 дистанциях
366 сентября, 20:13
🥇🥈 Паралимпийские игры-2024. Ревенко взял золото в метании копья, Шабалина – серебро в плавании
16 сентября, 17:55
Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр в Париже
26 сентября, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1610 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10
Министр просвещения Кравцов: «Дегтярев – очень ответственный, вдумчивый и системный человек»
1812 мая, 06:44
РУСАДА отметило рост числа нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования
14 мая, 10:00
РУСАДА за первые четыре месяца 2024 года взяло у спортсменов более 4 тысяч допинг-проб
4 мая, 08:39