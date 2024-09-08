Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
Чемпионы и медалисты паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» получат денежные премии.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства России.
Победители игр получат по 358,4 тысячи рублей, серебряные призеры – по 179,2 тысячи, бронзовые, – по 107,5.
Тренеры, подготовившие чемпионов, получат по 137,2 тысячи рублей, наставники серебряных и бронзовых медалистов – по 67,6 и 40,96 тысячи рублей соответственно.
Также денежные вознаграждения получат специалисты, работавшие в тренерских штабах, подготовивших чемпионов и медалистов турниров.
Им полагаются премии в размере 34,3 тысячи рублей за золотую медаль, 16,9 – за серебряную награду и 10,24 – за бронзовую.
Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходили с 20 мая по 9 ноября 2023 года, сурдлимпийцев – с 23 июля по 2 августа 2023 года. Зимние игры паралимпийцев прошли с 17 марта по 30 апреля 2024 года.
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