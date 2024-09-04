Арман Дюплантис победил Карстена Вархольма в забеге на 100 м

Прыгун с шестом Дюплантис победил бегуна Вархольма на дистанции 100 м

Забег состоялся в швейцарском Цюрихе за день до начала этапа Бриллиантовой лиги.

Швед Арман Дюплантис преодолел дистанцию за 10,37 секунды, опередив норвежца Карстена Вархольма на 0,10 секунды.

Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира по прыжкам с шестом. Вархольм – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в беге на 400 м с барьерами.