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Арман Дюплантис победил Карстена Вархольма в забеге на 100 м

Прыгун с шестом Дюплантис победил бегуна Вархольма на дистанции 100 м

Забег состоялся в швейцарском Цюрихе за день до начала этапа Бриллиантовой лиги.

Швед Арман Дюплантис преодолел дистанцию за 10,37 секунды, опередив норвежца Карстена Вархольма на 0,10 секунды.

Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира по прыжкам с шестом. Вархольм – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в беге на 400 м с барьерами.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Бег
прыжки с шестом
logoсборная Швеции
logoсборная Норвегии
logoКарстен Вархольм
logoАрман Дюплантис
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