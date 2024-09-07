Ирина Казакевич: «Мы тренируемся с прицелом на 2026 год. Нужно сделать все от себя зависящее, а как сложатся обстоятельства, будет видно»

Виктория Сливко верит в допуск российских биатлонистов на Олимпиаду-2026

«Поэтому очень полезно участвовать в таких соревнованиях, как Кубок Содружества в Красноярске. Это тоже турнир международного уровня. Мы видим сильных спортсменов из Белоруссии», – отметила Сливко .

Серебряный призер Олимпиады-2022 Ирина Казакевич рассказала, что биатлонисты уже ведут подготовку к Играм-2026 в Италии.

«Да, естественно, мы уже готовимся, тренируемся с прицелом на 2026 год. Нужно сделать все от себя зависящее, а как сложатся обстоятельства, будет видно.

Мы прекрасно видим, как сейчас выступают наши паралимпийцы в Париже. Я слежу за ребятами, они большие молодцы и доказывают, что в любых обстоятельствах и условиях могут завоевывать золотые медали и быть на пьедестале», – сказала Казакевич.