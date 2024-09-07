Песков о возможной встрече Путина с паралимпийцами: «Пока в планах нет. Но планы будут верстаться»
Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с паралимпийцами
Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Россияне участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
«Пока в планах нет. Но планы будут верстаться», – сказал пресс-секретарь Песков в ответ на вопрос, планирует ли Владимир Путин встретиться с российскими атлетами, участвовавшими в Играх.
По его словам, решение о госнаградах для таких спортсменов примут позже.
«[Насчет этого] потом будут приниматься решения», – добавил представитель Кремля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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