Песков о возможной встрече Путина с паралимпийцами: «Пока в планах нет. Но планы будут верстаться»

Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с паралимпийцами

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Россияне участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Пока в планах нет. Но планы будут верстаться», – сказал пресс-секретарь Песков в ответ на вопрос, планирует ли Владимир Путин встретиться с российскими атлетами, участвовавшими в Играх.

По его словам, решение о госнаградах для таких спортсменов примут позже.

«[Насчет этого] потом будут приниматься решения», – добавил представитель Кремля.