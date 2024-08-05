Легкоатлетка Куличенко о критике Игр в Париже: «Бесит, что люди постоянно пытаются найти негатив. Камон, это Олимпиада. Тут столько прекрасного!»
Легкоатлетка Елена Куличенко прокомментировала критику Олимпиады в Париже.
Накануне выступающая за Кипр россиянка Куличенко заняла 7-е место в прыжках в высоту на Играх.
– Когда уезжаешь?
– Уже завтра.
– Ох. Вот только открытие было.
– Вообще!
– Читала, что у нас про него писали?
– Да, видела. Меня бесит, что люди постоянно пытаются найти негатив. Камон, это Олимпиада. Тут столько прекрасного! Да сколько можно? Ну, пошел дождь – но это погода, так бывает. Вот за зрителей, которые за 2000 евро купили билеты и мокли – обидно. Но вы-то что развонялись?
– Ты же не просто ходила на открытии – была знаменосцем.
– Хорошо, что мы были вдвоем с Миланом Трайковичем. Потому что, когда пошел дождь, флаг стал очень скользким. Плюс тяжелый. И я такая Милану: «Держи ты, а когда будет камера – вдвоем помашем». Но команда у нас небольшая, мы все стояли и веселились там – было прикольно, – сказала Куличенко.
«Это матрица. У меня не было аккаунта на OnlyFans». Поговорили с Еленой Куличенко
Турецкий стрелок терминатор
Китайская плавательная мощь
США убитые в баскетболе 3 на 3
реально нормальная Олимпиада
Те, кто следит за Играми, прекрасно помнят какая ситуация с водой была в Рио. Превышения нормы в миллионы раз, отравления целых команд, мусор, там даже лодки выпускать боялись - не дай бог человек выпадет из лодки.
Кто-то эту тему педалировал? Нет! Все смотрели спорт.
А сейчас болеть не за кого, пропаганда трубит про любой косяк - пипл хавает и копается в этих какашках, вместо удовольствия от первоклассного спорта и соревнований!
Прямо-таки концентрированный современный абырвалг. Смотрю иногда старые видео и удивляюсь- как чисто и правильно говорят люди, без идиотского сленга и слов-паразитоа. Видимо, это ушло навсегда.
– Да, видела. Меня бесит, что люди постоянно пытаются найти негатив. Камон, это Олимпиада...
Ну так и не читай российскую прессу. Ты ж теперь киприотка. Займись местной прессой и местными новостями. Ну или страничку на онлифансе обнови. Но нет, тянет полистать страницы русскоязычных газет
Но и косяков больше, чем обычно. Гораздо больше.
В плавании в мужской комбинированной эстафете Китай вырвал золото в борьбе с США и Австралией на последнем этапе, борьба шла до последних секунд.
Довольно бодрый баскетбольный турнир, на который приехали все сильнейшие.
Шикарный теннисный финал у мужчин.
В целом есть, что посмотреть на играх. Из очевидных провалов организаторов только заплыв триатлонистов в грязной Сене.
О негативе говорят как правило те, кто не смотрит сами соревнования, а видит отдельные новости, в которых фокус направлен на скандалы и проблемы
И это наверное не та проблема, которую стоит замалчивать ради моды на токсичный позитив?