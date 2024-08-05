Легкоатлетка Куличенко о критике Игр в Париже: «Бесит, что люди постоянно пытаются найти негатив. Камон, это Олимпиада. Тут столько прекрасного!»

Теги прыжки в высоту открытие сборная Кипра Олимпиада-2024 Милан Трайкович Елена Куличенко Олимпийская сборная Кипра сборная Кипра жен Легкая атлетика

Легкоатлетка Елена Куличенко прокомментировала критику Олимпиады в Париже.

Накануне выступающая за Кипр россиянка Куличенко заняла 7-е место в прыжках в высоту на Играх.

– Когда уезжаешь?

– Уже завтра.

– Ох. Вот только открытие было.

– Вообще!

– Читала, что у нас про него писали?

– Да, видела. Меня бесит, что люди постоянно пытаются найти негатив. Камон, это Олимпиада. Тут столько прекрасного! Да сколько можно? Ну, пошел дождь – но это погода, так бывает. Вот за зрителей, которые за 2000 евро купили билеты и мокли – обидно. Но вы-то что развонялись?

– Ты же не просто ходила на открытии – была знаменосцем.

– Хорошо, что мы были вдвоем с Миланом Трайковичем. Потому что, когда пошел дождь, флаг стал очень скользким. Плюс тяжелый. И я такая Милану: «Держи ты, а когда будет камера – вдвоем помашем». Но команда у нас небольшая, мы все стояли и веселились там – было прикольно, – сказала Куличенко.

«Это матрица. У меня не было аккаунта на OnlyFans». Поговорили с Еленой Куличенко

Материалы по теме

58 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Понравилось, как образно сказал сказал по этому поводу политолог Баунов, автор книги Конец режима (кто не читал, рекомендую). Что российские официальные лица и медиа, рассказывающие про Олимпиаду в Париже, похожи на обиженных детей, которых не пустили на елку, они стоят на улице, смотрят через морозное стекло на других детей, которые бегают, прыгают и играют в мяч. При этом злорадствуют и радуются, если у тех что-то падает, разбивается, кто-то плачет и т.д. Однако, несмотря на эти эксцессы, праздник продолжается без них, про них никто особо не вспоминает и даже не жалеет об их отсутствии
+71
-22
+49
Ответ КБ_12
Спортсмены, которые плыли в Сенне и их рвало после произошедшего; девушки после боев с трансгендерными мужиками; пловец из Италии, который спит на улице из-за плохих условий в олимпийской деревне: Да, да просто прекрасная олимпиада)))))
Вот про вас она и сказала.
+67
-25
+42
ну а че Джокович Олимпийский чемпион
Турецкий стрелок терминатор
Китайская плавательная мощь
США убитые в баскетболе 3 на 3
реально нормальная Олимпиада
+38
-7
+31
Ответ Новак Шпагатович
Просто дана команда мочить олимпиаду, вот и мочат. Очень много хорошего, но и нельзя отрицать проблемы и скандалы, просто их очень стараются выпячивать, создавая у людей отрицательный образ события.
Сложно не заметить Сену и странных боксеров
+34
-10
+24
Просто дана команда мочить олимпиаду, вот и мочат. Очень много хорошего, но и нельзя отрицать проблемы и скандалы, просто их очень стараются выпячивать, создавая у людей отрицательный образ события.
+39
-18
+21
Ответ Новак Шпагатович
Просто дана команда мочить олимпиаду, вот и мочат. Очень много хорошего, но и нельзя отрицать проблемы и скандалы, просто их очень стараются выпячивать, создавая у людей отрицательный образ события.
Дана команду всему миру? Эти проблемы не только у нас разгоняют. Про открытие помоему только ленивый не сказал или написал. Весь мир это обсуждает.
+27
-8
+19
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий удален модератором
Проблема вся в том, что, даже если они нагадили, они забыли и живут нормальной полной жизнью, участвуют в ОИ, никто не вспомнинает, что кого-то нет на Играх. Это наши спортсмены вынуждены смотреть в чужое окно на чужой праздник жизни. Просто потому что спорт в России был заточен для зарубежных гастролей наших атлетов, и об изоляции никто не думал, поэтому внутренние турниры никому не нужны.
+17
-4
+13
Кстати, да.
Те, кто следит за Играми, прекрасно помнят какая ситуация с водой была в Рио. Превышения нормы в миллионы раз, отравления целых команд, мусор, там даже лодки выпускать боялись - не дай бог человек выпадет из лодки.
Кто-то эту тему педалировал? Нет! Все смотрели спорт.
А сейчас болеть не за кого, пропаганда трубит про любой косяк - пипл хавает и копается в этих какашках, вместо удовольствия от первоклассного спорта и соревнований!
+16
-7
+9
"Камон ребят, Козловский."
+10
-2
+8
Ответ Artem Ka
Политолог с названием книги, которое 3 десяток лет не сбывается) безусловно, рекомендован к прочтению)
Книга написана в жанре политической истории и посвящена тому, как начинались и заканчивались три крупных диктатуры в Европе - Франко в Испании, Салазара в Португалии, "черных полковников" в Греции
+10
-2
+8
"Негатив", "бесит", "камон", "я такая", "прикольно".
Прямо-таки концентрированный современный абырвалг. Смотрю иногда старые видео и удивляюсь- как чисто и правильно говорят люди, без идиотского сленга и слов-паразитоа. Видимо, это ушло навсегда.
+21
-15
+6
Ответ Максим Макеев
ну а че Джокович Олимпийский чемпион Турецкий стрелок терминатор Китайская плавательная мощь США убитые в баскетболе 3 на 3 реально нормальная Олимпиада
В фехтовании в рапире мужской финал вообще огненным получился, настоящая драма. Итальянец против гонконгца, 14:14, следующий укол решающий, золотой. Они друг друга в обоюдной борьбе синхронно протыкают, огни вспыхивают, каждый скидывает маску, начинает бегать-радоваться, судейский просмотр, отмена и все заново - и так еще аж два раза, снова радость у обоих, и снова отмена. В итоге с третьего раза гонконгец все-таки смог ткнуть быстрее, кое-как разобрались, итальянец с тренером очень долго возмущались (на повторе показалось, что из-за постоянных переодеваний амуниции электроника тупо засбоила, итальянец вроде тычет, а огонек не зажигается), вроде бы еще на всякий посмотрели и оставили без изменений)
+6
0
+6
Ответ magicgashik
Комментарий скрыт
СуперОлимпиада. Маршанд, Джокович, Селин Дион, Ринер, турок у стрельбе. У нормальных людей откладывается а память это. А кто-то всегда грязь найдет.
+8
-3
+5
Ответ Евгений Мамыкин
"Негатив", "бесит", "камон", "я такая", "прикольно". Прямо-таки концентрированный современный абырвалг. Смотрю иногда старые видео и удивляюсь- как чисто и правильно говорят люди, без идиотского сленга и слов-паразитоа. Видимо, это ушло навсегда.
Смотрите - бумер задушнил, такой минус вайб вообще
+5
-1
+4
Ответ Евгений Мамыкин
Можно продолжить список "обиженных детей, которых не пустили на елку": Трамп, Маск, Папа Римский..
Маск был на церемонии открытия.
+4
0
+4
Ответ Леха Нету
Ну обобщать не надо. Я помню как Самаранч в конце каждой олимпиады говорил, что это была лучшая. Сейчас такие слова звучали бы странно
Тогда видов спорта и участников было меньше. Это всё несёт за собой много переменных, которые могут не сойтись.
+4
-1
+3
– Читала, что у нас про него (про открытие) писали?
– Да, видела. Меня бесит, что люди постоянно пытаются найти негатив. Камон, это Олимпиада...
Ну так и не читай российскую прессу. Ты ж теперь киприотка. Займись местной прессой и местными новостями. Ну или страничку на онлифансе обнови. Но нет, тянет полистать страницы русскоязычных газет
+10
-7
+3
каждый замечает, что хочет замечать. Я вот заметила прекрасное плавание и прекрасную ЛА. И прекрасный теннис. Шикарные соревы.
+5
-3
+2
Ответ Rio (BLR)
Установка дана на негатив - значит будет негатив. Олимпиада шикарна. Косяк с триатлоном вышел. Вчера спринтеров передержали на старте ИМХО. А так невероятно много крутых сюжетов и эпичных кадров.
Было бы странно, если бы на Олимпиаде не было "много крутых сюжетов и эпичных кадров", всё-таки соревнования такого уровня крайне редки.
Но и косяков больше, чем обычно. Гораздо больше.
+3
-1
+2
Права кстати. На этой олимпиаде столько интересных историй, столько ярких чемпионов и побед. А люди концентрируются на какой-то фигне
+6
-4
+2
Шикарный финальный раунд в гольфе, супер финал тенниса, сумасшедшие 100м с плотнейшими результатами, 5мм корейца и американца в финале лучников(это буквально за выходные) и много других прекрасных спортивных событий...у нас любят рассказывать как все плохо, как обкрадывают людей в Париже, но все сразу забывают как на чм18 таксисты неоднократно обманывали туристов не понимавших по-русски...везде есть минусы и плюсы, кто хочет олимпиаду тот смотрит и наслаждается, а кому нужна грязь тот везде ее найдёт
+3
-1
+2
Камон, это сейчас так говорят, чтобы создалось впечатление, что человек прочитал 100 книг ?
+8
-6
+2
Ответ Максим Макеев
ну а че Джокович Олимпийский чемпион Турецкий стрелок терминатор Китайская плавательная мощь США убитые в баскетболе 3 на 3 реально нормальная Олимпиада
В мужской стометровке все участники финала выбежали из 10 секунд.
В плавании в мужской комбинированной эстафете Китай вырвал золото в борьбе с США и Австралией на последнем этапе, борьба шла до последних секунд.
Довольно бодрый баскетбольный турнир, на который приехали все сильнейшие.
Шикарный теннисный финал у мужчин.
В целом есть, что посмотреть на играх. Из очевидных провалов организаторов только заплыв триатлонистов в грязной Сене.
О негативе говорят как правило те, кто не смотрит сами соревнования, а видит отдельные новости, в которых фокус направлен на скандалы и проблемы
+2
0
+2
По мне, так самое плохое - это то, что до Игр допустили педофила.
И это наверное не та проблема, которую стоит замалчивать ради моды на токсичный позитив?
+1
0
+1
Ответ Willy Troll
Комментарий удален модератором
Ну обобщать не надо. Я помню как Самаранч в конце каждой олимпиады говорил, что это была лучшая. Сейчас такие слова звучали бы странно
+6
-5
+1
Ответ murzzzzzilka
Ну, а так-то ничего не было этого, правда? Все хорошо, прекрасная маркиза:))
Сена грязная, на улице не спят, трансов не замечено. Действительно отличные игры, а уж вчерашний день, просто гимн теннису.
+1
0
+1
К несчастью это теперь наша национальная идея - завистливо смотреть на "омерику" с "европкой" и обмазавшись собственным ######, истерично рассказывать всем что это не ##### вовсе, а шоколад. И тем временем Россия де-факто устроив своим гражданам блокировку Ютуба встала в один ряд с такими замечательными странами как Иран, Северная Корея, Таджикистан и Китай. Реальному патриоту от души наплевать на то что у них там на западе, востоке, юге или севере. Он заботится о своей стране и пытается сделать её лучше хотя бы в пределах своей досягаемости, а дела других стран его не волнуют от слова совсем. Но современный российский пятнадцатирублёвый турбопатриот и дня прожить не может не рассказав, как всё плохо у этих ваших пендосов и англосаксов. В Сене вода грязная и на открытии Олимпиады были неформалы - главное победы российского турбопатриотического спорта в 2024 году
+10
-9
+1
Ладно, онлика нет, а фотки и остальное откуда?)
+2
-1
+1
Она забыла сказать, что просто кайфует.
+5
-4
+1
Спортсмены, которые плыли в Сенне и их рвало после произошедшего; девушки после боев с трансгендерными мужиками; пловец из Италии, который спит на улице из-за плохих условий в олимпийской деревне: Да, да просто прекрасная олимпиада)))))
+41
-40
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий