Легкоатлетка Куличенко о критике Игр в Париже: «Бесит, что люди постоянно пытаются найти негатив. Камон, это Олимпиада. Тут столько прекрасного!»

Легкоатлетка Елена Куличенко прокомментировала критику Олимпиады в Париже.

Накануне выступающая за Кипр россиянка Куличенко заняла 7-е место в прыжках в высоту на Играх.

– Когда уезжаешь?

– Уже завтра.

– Ох. Вот только открытие было.

– Вообще!

– Читала, что у нас про него писали?

– Да, видела. Меня бесит, что люди постоянно пытаются найти негатив. Камон, это . Тут столько прекрасного! Да сколько можно? Ну, пошел дождь – но это погода, так бывает. Вот за зрителей, которые за 2000 евро купили билеты и мокли – обидно. Но вы-то что развонялись?

– Ты же не просто ходила на открытии – была знаменосцем.

– Хорошо, что мы были вдвоем с Миланом Трайковичем. Потому что, когда пошел дождь, флаг стал очень скользким. Плюс тяжелый. И я такая Милану: «Держи ты, а когда будет камера – вдвоем помашем». Но команда у нас небольшая, мы все стояли и веселились там – было прикольно, – сказала Куличенко.

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