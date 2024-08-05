Легкоатлетка Куличенко, представляющая Кипр на Олимпиаде: «Не собираюсь скрывать, что я из России. Обе страны в моем сердце и душе»

Выступающая за Кипр легкоатлетка заявила на ОИ, что Россия остается в ее сердце.

Прыгунья в высоту Елена Куличенко из сборной Кипра заняла седьмое место на Олимпийских играх в Париже. Победила украинка Ярослава Магучих.

– Вы считаете, что вы из России или Кипра? Как вы себя идентифицируете?

– Я представляю Кипр, но я из России. Я не собираюсь это скрывать, это очевидно. Но я ценю все, что Кипр делает для меня. Так что я невероятно благодарна ему. Но я не скрываю какие-то вещи. Все это – часть меня. Обе страны в моем сердце и душе, – ответила Куличенко на вопрос иностранных журналистов.