Легкоатлетка Куличенко, представляющая Кипр на Олимпиаде: «Не собираюсь скрывать, что я из России. Обе страны в моем сердце и душе»

Теги прыжки в высоту Елена Куличенко сборная Кипра жен Легкая атлетика

Выступающая за Кипр легкоатлетка заявила на ОИ, что Россия остается в ее сердце.

Прыгунья в высоту Елена Куличенко из сборной Кипра заняла седьмое место на Олимпийских играх в Париже. Победила украинка Ярослава Магучих.

– Вы считаете, что вы из России или Кипра? Как вы себя идентифицируете?

– Я представляю Кипр, но я из России. Я не собираюсь это скрывать, это очевидно. Но я ценю все, что Кипр делает для меня. Так что я невероятно благодарна ему. Но я не скрываю какие-то вещи. Все это – часть меня. Обе страны в моем сердце и душе, – ответила Куличенко на вопрос иностранных журналистов.

6 комментариев
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TY ElENA, I’ll buy subscribe to your account, and send some photos to ur dad and mom
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Glad to hear this shit
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Кипр делает? Очень смешно. Девушка из семьи финансового директора Северстали, купившего гражданство Кипра всей своей семье. Тут скорее нужно папе сказать спасибо.
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Я не скрываю, что аккаунт настоящий
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Примерно таких слов ожидали от Рыбакиной на Уимблдоне, но она предпочла раздражаться и уходить от ответа.
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Ответ Donbass guy
TY ElENA, I’ll buy subscribe to your account, and send some photos to ur dad and mom
She kindly requested me to provide their pride.
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