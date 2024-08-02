В трансляции Олимпиады перепутали флаги России и СССР перед соревнованиями в метании молота

Теги метания происшествия Олимпиада-2024 Сергей Литвинов Юрий Седых Легкая атлетика

В трансляции Олимпиады-2024 перепутали флаги России и СССР.

Это произошло перед началом соревнований по метанию молота, когда в инфографике показали мировой и олимпийский рекорды.

Мировой был установлен в 1986 году Юрием Седых (86,74 м) – напротив его имени указан флаг СССР. Олимпийский рекорд поставил Сергей Литвинов (84,80 м) в 1988 году, когда также выступал за советскую сборную – однако в его случае был показан флаг РФ.

Ранее в трансляции Игр-2024 в Париже уже появлялся российский флаг – перед заплывами на 200 метров брассом, когда телевизионщики представили мировой рекорд Евгении Чикуновой.

На данный момент российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в нейтральном статусе – без флага, гимна и других национальных символов.

На Олимпиаде снова показали российский флаг – и вот теперь это ошибка

Скриншот: трансляция канала Eurosport.

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25 комментариев
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Вспомнил серию "Симпсонов" когда Россия на заседании ООН говорит "Мы пошутили" и снова становится советским союзом
+65
-4
+61
Ответ Savardus
Вспомнил серию "Симпсонов" когда Россия на заседании ООН говорит "Мы пошутили" и снова становится советским союзом
Это уже не серия симпсонов
+54
-8
+46
Даже современные допингисты, не могут побить рекорды советских спортсменов.
+20
-4
+16
Ответ Ильнур Хасанов
Даже современные допингисты, не могут побить рекорды советских спортсменов.
в СССР допинг был более суровый
+17
-5
+12
ГОООООООЛ
+9
-3
+6
Не перепутали
+8
-4
+4
Ну, перепутали и перепутали. Чего бубнить-то.
+2
0
+2
Ответ kiper88
в СССР допинг был более суровый
О да, технологии допинга видимо рептилоиды передали. Что западные фарм компании, ни как не догонят, суровых советских ученных.
+5
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Того, кто "перепутал", тоже обменяют. Но потом.
+2
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Ответ Ильнур Хасанов
Даже современные допингисты, не могут побить рекорды советских спортсменов.
А в СССР и ГДР типа допинга не было? Та же Марита Кох на 400м, где её рекорд почти 40 лет никто не может побить. Да что там побить: даже из 48 секунд никто выбежать не может.
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Хорошо хоть гимн не перепутали
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Смотрю спорт уже лет 30, подобные технические ошибки были всегда. В 90х вообще в российском флаге цвета путали. Просто раньше из этого не делали новости.
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Ответ rembrandao
А в СССР и ГДР типа допинга не было? Та же Марита Кох на 400м, где её рекорд почти 40 лет никто не может побить. Да что там побить: даже из 48 секунд никто выбежать не может.
Ха получается, что химики прошлого, лучше, чем современные. Ведь сейчас, у всех западных спортсменов исключения. И они не в состоянии тягаться с допингом прошлого. Та же Байлз. Будто её выпускают из лаборатории на испытания.
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Ответ Ильнур Хасанов
Тогда почему рекорды не аннулированы? Если они совершенны, под допингом?
Потому что тогда не проверяли так жестко, и не весь допинг умели находить: раньше проверяли только на анаболические стероиды.
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