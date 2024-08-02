В трансляции Олимпиады перепутали флаги России и СССР перед соревнованиями в метании молота

В трансляции Олимпиады-2024 перепутали флаги России и СССР.

Это произошло перед началом соревнований по метанию молота, когда в инфографике показали мировой и олимпийский рекорды.

Мировой был установлен в 1986 году Юрием Седых (86,74 м) – напротив его имени указан флаг СССР. Олимпийский рекорд поставил Сергей Литвинов (84,80 м) в 1988 году, когда также выступал за советскую сборную – однако в его случае был показан флаг РФ.

Ранее в трансляции Игр-2024 в Париже уже появлялся российский флаг – перед заплывами на 200 метров брассом, когда телевизионщики представили мировой рекорд Евгении Чикуновой.

На данный момент российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в нейтральном статусе – без флага, гимна и других национальных символов.

На Олимпиаде снова показали российский флаг – и вот теперь это ошибка

Скриншот: трансляция канала Eurosport.