Вице-спикер Госдумы Кузнецова: «Эта Олимпиада стала похоронами культурной Европы. Мы требуем извинений перед миллиардами христиан»
Вице-спикер Госдумы назвала Олимпиаду в Париже «похоронами культурной Европы».
Накануне в столице Франции состоялось открытие Игр-2024.
«Жуткое зрелище с Олимпиады в Париже – оскорбление христиан мира и адская тризна на костях Европы.
«И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми...» (Откр. 13: 6-7). Словами святого пророка сказано то, что мы видим сегодня.
Попрание идеалов христианства и оскорбление миллиардов христиан в мире. И это все на спортивном мероприятии, призванном консолидировать мир!
Сегодня пришел конец культурной Европе и Франции, о которой мы читали в книгах Дюма, Гюго, Жуль Верна (орфография сохранена – Sports). Сегодня здесь дикие и уродливые пляски, пошлость и разврат, безвкусица. Эта Олимпиада стала похоронами культурной Европы на глазах всего мира...
И если национальная героиня Франции юная 19-летняя девушка Жанна д’Арк говорила: «Кто против Франции, тот против ее Короля Иисуса», то сегодня на Его место за столом посадили извращенцев. Аббатство Сен-Дени – место упокоения французских королей и Пантеон – усыпальница выдающихся французов перевернулись вверх дном...
Мы призываем Сенат и Национальное Собрание Франции, Парламентскую Ассамблеи Совета Европы, Ватикан и Межпарламентскую Ассамблею Православия осудить жуткое попрание веры и превращение праздника спорта в глумление над христианством.
Мы требуем извинений перед миллиардами христиан и перед спортсменами-христианами со стороны всех организаторов. Это оскорбление и для христиан участвовать в этом адском шабаше!» – написала Анна Кузнецова.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Тогда тоже поборники морали всячески оскорблялись, ущемлялись, возмущались, и…пересматривали ролик раз за разом.
Казалось бы, «неполноценная Олимпиада, на которую нас не позвали, и вообще олимпийское движение загнивает и замерзает», так не смотрите и не следите за ней. Но нет, сначала месяц будем рассказывать, как нам неинтересно, а теперь месяц будем рассказывать, какое говно была церемония открытия.
Находится под санкциями всех стран Евросоюза, Великобритании, США и ряда других стран
" Мне до того неинтересна эта Олимпиада, что я есть не могу во время её трансляции. Кусок французского сыра в горло не лезет. Так и сижу голодная перед телевизором".
Но куда важней, что в Челябинской области из-за прорыва дамбы закрыли трассу.
Вот о чём нужно болеть всем сердцем вице-спикеру Госдумы.
Открытие офигенным вышло, мне очень понравилось. Провокационно, местами довольно смешно. И очень эффектно, масштабно и красиво!
Но это,видимо,в какой-то другой,бездуховной религии записано.
Она сама то когда последний раз в церкви то была????
На полшишечки и из бюджета нещитова.
Наказание кровью.
Нашествие жаб.
Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
Наказание пёсьими мухами.
Мор скота.
Язвы и нарывы.
Гром, молнии и огненный град.
Нашествие саранчи.
Необычная темнота (тьма египетская).
Смерть первенцев.