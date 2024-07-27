Вице-спикер Госдумы Кузнецова: «Эта Олимпиада стала похоронами культурной Европы. Мы требуем извинений перед миллиардами христиан»

Вице-спикер Госдумы назвала Олимпиаду в Париже «похоронами культурной Европы».

Накануне в столице Франции состоялось открытие Игр-2024.

«Жуткое зрелище с Олимпиады в Париже – оскорбление христиан мира и адская тризна на костях Европы.

«И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми...» (Откр. 13: 6-7). Словами святого пророка сказано то, что мы видим сегодня.

Попрание идеалов христианства и оскорбление миллиардов христиан в мире. И это все на спортивном мероприятии, призванном консолидировать мир!

Сегодня пришел конец культурной Европе и Франции, о которой мы читали в книгах Дюма, Гюго, Жуль Верна (орфография сохранена – Sports). Сегодня здесь дикие и уродливые пляски, пошлость и разврат, безвкусица. Эта Олимпиада стала похоронами культурной Европы на глазах всего мира...

И если национальная героиня Франции юная 19-летняя девушка Жанна д’Арк говорила: «Кто против Франции, тот против ее Короля Иисуса», то сегодня на Его место за столом посадили извращенцев. Аббатство Сен-Дени – место упокоения французских королей и Пантеон – усыпальница выдающихся французов перевернулись вверх дном...

Мы призываем Сенат и Национальное Собрание Франции, Парламентскую Ассамблеи Совета Европы, Ватикан и Межпарламентскую Ассамблею Православия осудить жуткое попрание веры и превращение праздника спорта в глумление над христианством.

Мы требуем извинений перед миллиардами христиан и перед спортсменами-христианами со стороны всех организаторов. Это оскорбление и для христиан участвовать в этом адском шабаше!» – написала Анна Кузнецова.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады