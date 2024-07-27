Вице-спикер Госдумы Кузнецова: «Эта Олимпиада стала похоронами культурной Европы. Мы требуем извинений перед миллиардами христиан»

Теги Государственная дума открытие Олимпиада-2024 религия Легкая атлетика

Вице-спикер Госдумы назвала Олимпиаду в Париже «похоронами культурной Европы».

Накануне в столице Франции состоялось открытие Игр-2024.

«Жуткое зрелище с Олимпиады в Париже – оскорбление христиан мира и адская тризна на костях Европы.

«И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми...» (Откр. 13: 6-7). Словами святого пророка сказано то, что мы видим сегодня.

Попрание идеалов христианства и оскорбление миллиардов христиан в мире. И это все на спортивном мероприятии, призванном консолидировать мир!

Сегодня пришел конец культурной Европе и Франции, о которой мы читали в книгах Дюма, Гюго, Жуль Верна (орфография сохранена – Sports). Сегодня здесь дикие и уродливые пляски, пошлость и разврат, безвкусица. Эта Олимпиада стала похоронами культурной Европы на глазах всего мира...

И если национальная героиня Франции юная 19-летняя девушка Жанна д’Арк говорила: «Кто против Франции, тот против ее Короля Иисуса», то сегодня на Его место за столом посадили извращенцев. Аббатство Сен-Дени – место упокоения французских королей и Пантеон – усыпальница выдающихся французов перевернулись вверх дном...

Мы призываем Сенат и Национальное Собрание Франции, Парламентскую Ассамблеи Совета Европы, Ватикан и Межпарламентскую Ассамблею Православия осудить жуткое попрание веры и превращение праздника спорта в глумление над христианством.

Мы требуем извинений перед миллиардами христиан и перед спортсменами-христианами со стороны всех организаторов. Это оскорбление и для христиан участвовать в этом адском шабаше!» – написала Анна Кузнецова.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

57 комментариев
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Миллиард затролленых ЛИЧНО Макроном))))))
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Вообще то, как открытие Олимпиады подорвало пуканы нашей скрепной части общественности, напомнило мне историю с мастурбацией Дзюбы.
Тогда тоже поборники морали всячески оскорблялись, ущемлялись, возмущались, и…пересматривали ролик раз за разом.

Казалось бы, «неполноценная Олимпиада, на которую нас не позвали, и вообще олимпийское движение загнивает и замерзает», так не смотрите и не следите за ней. Но нет, сначала месяц будем рассказывать, как нам неинтересно, а теперь месяц будем рассказывать, какое говно была церемония открытия.
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Это что-то новое вылезло из думы. Уверен, что не смотрела, но приказали рассказать, как все плохо.
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Ответ терминатор киборгов
Миллиард затролленых ЛИЧНО Макроном))))))
Кузнецова, Анна Юрьевна- Заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия»

Находится под санкциями всех стран Евросоюза, Великобритании, США и ряда других стран
+34
-4
+30
Ответ Алексей Горланов
Кузнецова, Анна Юрьевна- Заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Находится под санкциями всех стран Евросоюза, Великобритании, США и ряда других стран
Забавно, дама не смогла пробраться на ОИ и теперь "мы требуем"👏👏👏
+26
-5
+21
Ответ Ковид 07.10.52
Это что-то новое вылезло из думы. Уверен, что не смотрела, но приказали рассказать, как все плохо.
Анна Кузнецова:
" Мне до того неинтересна эта Олимпиада, что я есть не могу во время её трансляции. Кусок французского сыра в горло не лезет. Так и сижу голодная перед телевизором".
+18
-2
+16
Сенат и Национальное Собрание Франции, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Ватикан и Межпарламентская Ассамблея Православия - это всё понятно.
Но куда важней, что в Челябинской области из-за прорыва дамбы закрыли трассу.
Вот о чём нужно болеть всем сердцем вице-спикеру Госдумы.
+17
-2
+15
Капец, какие все высоко духовные и крепко верующие резко стали. Расслабьтесь, бога нет.
Открытие офигенным вышло, мне очень понравилось. Провокационно, местами довольно смешно. И очень эффектно, масштабно и красиво!
+24
-10
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Прекрасное открытие олимпиады,
+21
-9
+12
Помню еще,в какой-то религии было что-то вроде - Не убивай.Не прелюбодействуй.Не кради.Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. и т.д.
Но это,видимо,в какой-то другой,бездуховной религии записано.
+13
-2
+11
О, главная христианка России по ходу...
Она сама то когда последний раз в церкви то была????
+13
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+9
Истинно вам говорю,Земля налетит на небесную ось!
+11
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Самая неистовая христианка выползла на свет из норки
+10
-2
+8
Сразу все стали верующими.
+9
-1
+8
Ответ Eduard Rastryopin
Помню еще,в какой-то религии было что-то вроде - Не убивай.Не прелюбодействуй.Не кради.Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. и т.д. Но это,видимо,в какой-то другой,бездуховной религии записано.
«Не прелюбодействуй.Не кради»

На полшишечки и из бюджета нещитова.
+8
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+7
Ответ RUSfan SpartakOV
Это реально позорище!!!
А в чем позорище, что не так?
+16
-9
+7
К Львовой-Беловой, омбудсмену по правам ребенка, вопросов нет у Кузнецовой? Многодетная мать, жена священника (уже бывшая фактически), и православный олигарх своим многочисленным детям подают пример нарушения всех православных правил. Может, лучше подумать о своей стране? Меня лично очень резанули безвкусие и провокационность церемонии (хотя я не христианин), но пусть французы сами у себя разберуться.
+6
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+6
Ответ WildCat-2k
О, главная христианка России по ходу... Она сама то когда последний раз в церкви то была????
Ладно хоть эта молодая, но когда новым прочтением Тайной вечери возмущаются бывшие члены КПСС(вся верхушка современной России), которые до смены полвесточки в стране исповедовали атеизм на уровне государственной идеологии - это особенно сочно и ни разу не лицемерно.
+7
-1
+6
Это новый мистер Бин)
+7
-1
+6
И у тебя там виллу отжали на честно украденные у народа деньги, культурная звезда госдумы?
+5
-1
+4
Жуль Верн и Анна Кюзнецова
+4
0
+4
Как я скучаю по атеистическому советскому союзу, хоть и не жил в нем никогда..
+6
-3
+3
Ответ WildCat-2k
О, главная христианка России по ходу... Она сама то когда последний раз в церкви то была????
тут ты мимо
+5
-3
+2
Возомнила себя Рамзан Ахматычем) извинений она требует...))
+3
-1
+2
кто это, вообще?
+4
-2
+2
Видимо спикерша познавала о культуре Франции по капитану Немо и детям Гранта и вряд-ли в курсе о Оноре де Бальзак и " Блеск и нищета куртизанок"))
+2
0
+2
У всякой чинуши теперь свой отдельный телеграм-канал что-ли?
+2
-1
+1
Подождите требовать извинений, есть и другие опробованные меры наказания, кроме извинений:
Наказание кровью.
Нашествие жаб.
Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
Наказание пёсьими мухами.
Мор скота.
Язвы и нарывы.
Гром, молнии и огненный град.
Нашествие саранчи.
Необычная темнота (тьма египетская).
Смерть первенцев.
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Ответ Razan K
А в чем позорище, что не так?
Все не так. Искренне жаль тебя, если ты не понимаешь.
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Ответ centavr1
а площадь около киевского вокзала в москве переименована с площади евролы в площадь евразии. ожидаются серьёзные волнения в христианской среде госдумы рф.
Азеопы?
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