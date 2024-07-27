Ивлеева о церемонии открытия Олимпиады-2024: «У нас вечеринка была стильнее. Спасибо всем за Сочи и чемпионат мира по футболу»

Теги Сочи-2014 Олимпиада-2024 Настя Ивлеева Легкая атлетика

Анастасия Ивлеева оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Пориже (через о, да).

Что, собственно, хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее. Спасибо всем за Сочи и чемпионат мира по футболу», – написала популярная телеведущая и блогер.

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82 комментария
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Недостаточно глубоко, надо глубже
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У вас это у кого? У Ивлеевой и Киркорова?
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Давай давай старайся.Ещё не до конца прощена.
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Ответ antineutrino
Недостаточно глубоко, надо глубже
Ей мешает латексная салфетка .
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Ответ alexey102rus
У вас это у кого? У Ивлеевой и Киркорова?
бриллиант в ж опе Ивлеевой, организаторам сложно было перекрыть
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Глубокая глотка проснулась
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Она просто отвратительна 🤮
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Настя, уже в дамбас сгоняла и в церкви с попами и свечками зачекиналась, а в АПшке все никак её в телевизор назад не возвращают.
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эта всё никак не угомонится 😄
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Ответ Александр Орлов
Комментарий скрыт
Хаха, Ивлеева, Собчак и Богомолов это прямо лучшие примеры «адекватных людей». Или все-таки главные лизоблюды, которые хором отрабатывают повестку, чтобы выслужиться?)
+27
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вечеринка была настолько "стильнее", что приходится писать сейчас подобные посты))
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Была дурой, ею и осталась👍
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Ответ Александр Орлов
Комментарий скрыт
А к кому из данных категорий относится приспособленка без личных взглядов Ивлеева? К адекватным людям? Или к человеку с традиционными ценностями?
+23
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+23
Ну что уже только не делает, чтобы её простили за ту самую вечеринку, которая была "стильнее". Не прощают почему-то - наверное, было слишком стильно((
+20
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+19
Остались ещё shалавы, у которых мнение о церемонии открытия Олимпиады не спрашивали?
+18
-1
+17
Ответ Александр Орлов
Комментарий скрыт
Можно по пунктам, в чем позор?
Ну чтобы тоже аргументироаанно клеймить клятый запад
+13
0
+13
Ответ Zubi
Адекватные люди,это что за категория??
В представлении некоторых, это те, кто клеймит п индосов и г ейропейцев. Всякие исламисты, ультраправые и прочая шелуха😀
+9
0
+9
Ответ Александр Орлов
Комментарий скрыт
"Адекватные" люди, помнится, говорили, что Олимпиада никому в России не интересна, поэтому её по телеку не показывают. А тут смотри-ка, даже Ивлеева смотрела.
+8
0
+8
Ответ Александр Орлов
Комментарий скрыт
Ей глубоко наплевать на Олимпиаду и все остальное. Ее единственный интерес это сохранить поток денег для себя любимой и комфортное существование
+8
0
+8
Она так старается для того, чтобы к ней рекламодатели вернулись. Просьба отнестись с пониманием :)
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Уж ты бы лучше помолчала бы...
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Настюх, тебе уже ничего не поможет, не трудись
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Она про голую вечеринку же говорит? 😂
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Зачем постить комментарии этого человека, который к спорту не имеет никакого отношения ?
+5
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Ну раз голая вечеринка у Ивлеевой была интереснее церемонии открытия Олимпиады,то надо точно еще раз церемонию Открытия Игр пересмотреть.Сейчас меня заминусуют.Но мне церемония понравилась,все выглядело интересно и необычно.Жаль только на ноутбуке, а не на большом экране телевизора,еще эффектней смотрелось бы.Выводила с ноутбука на большой экран телевизора через вай фай трансляцию ,на телевизоре трансляция зависает.Печально.
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В поисках той двери.
+4
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Работай, Онастасия через о, работай. Пока еще не прощена ))
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Если бы не вечеринка, я бы и не узнал кто это такая.
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Лижи жопу дальше
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Идиотка!!
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