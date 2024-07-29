Олимпиада-2024. Пары. Паолини и Эррани сыграют с Рутлиф и Сан, Гауфф и Пегула вышли во 2-й круг, Веснина и Александрова выбыли
Елена Веснина и Екатерина Александрова уступили в первом круге Олимпиады.
Полностью сетка здесь.
Олимпийский теннисный турнир
Париж, Франция
27 июля – 4 августа 2024
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Каролина Мухова (Чехия) / Линда Носкова (Чехия) – Екатерина Александрова (Россия) / Елена Веснина (Россия)
2:6|7:6|10:6
2:6|7:6|10:6
- Дата проведения
- 29 июля, 13.13
Мирра Андреева (Россия) / Диана Шнайдер (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия) / Айла Томлянович (Австралия)
- Дата проведения
- 30 июля, 03.00
Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) – Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) / Лулу Сан (Новая Зеландия)
- Дата проведения
- 29 июля, 16.30
- Дата проведения
- 29 июля, 16.30
- Дата проведения
- 29 июля, 17.15
Кристина Букша (Испания) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Лючия Бронцетти (Италия) / Элизабетта Коччаретто (Италия)
- Дата проведения
- 29 июля, 17.00
- Дата проведения
- 29 июля, 16.15
Магда Линетт (Польша) / Алисия Росольска (Польша) – Даяна Ястремская (Украина) / Марта Костюк (Украина)
- Дата проведения
- 29 июля, 18.30
Габриэла Дабровски (Канада) / Лейла Фернандес (Канада) – Клара Бюрель (Франция) / Варвара Грачева (Франция)
- Дата проведения
- 29 июля, 18.00
Мария Лурдес Карле (Аргентина) / Надя Подорошка (Аргентина) – Тамара Корпач (Германия) / Татьяна Мария (Германия)
- Дата проведения
- 29 июля, 17.30
- Дата проведения
- 29 июля, 18.45
Хаоцзин Чжань (Тайвань) / Латиша Чжань (Тайвань) – Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия)
- Дата проведения
- 30 июля, 03.00
- Дата проведения
- 30 июля, 03.00
Хизер Уотсон (Великобритания) / Кэти Болтер (Великобритания) – Анжелик Кербер (Германия) / Лаура Зигемунд (Германия)
- Дата проведения
- 30 июля, 03.00
Коко Гауфф (США) / Джессика Пегула (США) – Дарья Сэвилл (Австралия) / Эллен Перес (Австралия)
6:3|6:1
6:3|6:1
- Дата проведения
- 27 июля, 21.17
Су-Вэй Се (Тайвань) / Цао Чиа И (Тайвань) – Ирина Бегу (Румыния) / Моника Никулеску (Румыния)
7:6|7:5
7:6|7:5
- Дата проведения
- 28 июля, 20.43
Услышав это снова, чуть не всплакнула😂
И что так глупо вышло с подготовкой, Мирра играла с Верой, Веснина со всеми по очереди, но только не с Александровой, в итоге никто не потренировался нормально. Короче, без шансов тут(
4:3