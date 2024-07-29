Олимпиада-2024. Пары. Паолини и Эррани сыграют с Рутлиф и Сан, Гауфф и Пегула вышли во 2-й круг, Веснина и Александрова выбыли

Теги результаты WTA Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Елена Веснина и Екатерина Александрова уступили в первом круге Олимпиады.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Каролина Мухова (Чехия) / Линда Носкова (Чехия) Екатерина Александрова (Россия) / Елена Веснина (Россия)
2:6|7:6|10:6
Дата проведения
29 июля, 13.13
Онлайн матча

 

Мирра Андреева (Россия) / Диана Шнайдер (Россия) Оливия Гадеки (Австралия) / Айла Томлянович (Австралия)
Дата проведения
30 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) / Лулу Сан (Новая Зеландия)
Дата проведения
29 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Аранта Рус (Нидерланды) / Деми Схюрс (Нидерланды) Каролин Гарсия (Франция) / Диан Парри (Франция)
Дата проведения
29 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Суко Аояма (Япония) / Ена Шибахара (США) Ана Богдан (Румыния) / Жаклин Адина Кристиан (Румыния)
Дата проведения
29 июля, 17.15
Онлайн матча

 

Кристина Букша (Испания) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) Лючия Бронцетти (Италия) / Элизабетта Коччаретто (Италия)
Дата проведения
29 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) Ван Синюй (Китай) / Сайсай Чжэн (Китай)
Дата проведения
29 июля, 16.15
Онлайн матча

 

Магда Линетт (Польша) / Алисия Росольска (Польша) Даяна Ястремская (Украина) / Марта Костюк (Украина)
Дата проведения
29 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Габриэла Дабровски (Канада) / Лейла Фернандес (Канада) Клара Бюрель (Франция) / Варвара Грачева (Франция)
Дата проведения
29 июля, 18.00
Онлайн матча

 

Мария Лурдес Карле (Аргентина) / Надя Подорошка (Аргентина) Тамара Корпач (Германия) / Татьяна Мария (Германия)
Дата проведения
29 июля, 17.30
Онлайн матча

 

Юэ Юань (Китай) / Чжан Шуай (Китай) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Луиза Стефани (Бразилия)
Дата проведения
29 июля, 18.45
Онлайн матча

 

Хаоцзин Чжань (Тайвань) / Латиша Чжань (Тайвань) Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
30 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Деспина Папамихаил (Греция) / Мария Саккари (Греция) Даниэль Коллинс (США) / Дезире Кравчик (США)
Дата проведения
30 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Хизер Уотсон (Великобритания) / Кэти Болтер (Великобритания) Анжелик Кербер (Германия) / Лаура Зигемунд (Германия)
Дата проведения
30 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Коко Гауфф (США) / Джессика Пегула (США) Дарья Сэвилл (Австралия) / Эллен Перес (Австралия)
6:3|6:1
Дата проведения
27 июля, 21.17
Онлайн матча

 

Су-Вэй Се (Тайвань) / Цао Чиа И (Тайвань) Ирина Бегу (Румыния) / Моника Никулеску (Румыния)
7:6|7:5
Дата проведения
28 июля, 20.43
Онлайн матча

 

32 комментария
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"Айя! Атлична!"
Услышав это снова, чуть не всплакнула😂
+10
0
+10
Жаль, что не допустили Кудерметову, так были бы шансы.

И что так глупо вышло с подготовкой, Мирра играла с Верой, Веснина со всеми по очереди, но только не с Александровой, в итоге никто не потренировался нормально. Короче, без шансов тут(
+13
-3
+10
Веснина в удивительном порядке - красотка!
+5
0
+5
Печально конечно, но Веснина молодец всегда бодра и позитивна, это вероятно было последнее ее выступление на Олимпиаде и последнее у Александровой (сомневаюсь что в 33 она доедет до еще одной)
+3
0
+3
Посмотрим за успехами Медведева - по-большому больше топить не за кого...
+4
-1
+3
Обидно продули чешкам. Веснина была хороша
+3
0
+3
Нахрен называется вообще приезжала... Проиграть три подачи средней китайчанке - это позорище. Вот вам и разница, между борьбой за личную карьеру и борьбой за флаг и страну.
+3
-1
+2
На ТБ во втором сете ни у Кати, ни у Лены первая подача не полетела, а Катя ещё и двойную сделала, к сожалению.
+1
0
+1
Ответ ivan 07
Мои ожидания оправдываются . Веснина и Александрова выносят чешек.
Великий ыксперт, что тут скажешь.
+1
0
+1
3 ошибка
+1
0
+1
два удара - две ошибки Александровой
+1
0
+1
За что нам эта Александнова:(
+3
-2
+1
И на чемпионском ТБ чешки лучше подавали и принимали.
0
0
0
Ответ antonanton_
6:2 4:3
в нашу?
0
0
0
Ответ Ирина Ельникова
в нашу?
Да
0
0
0
Ответ Ирина Ельникова
Подскажите, пожалуйста, какой счет. Нет возможности посмотреть
6:2
4:3
0
0
0
Ответ Ирина Ельникова
в нашу?
Теперь уже в чужую, конец)
0
0
0
Ответ antonanton_
Теперь уже в чужую, конец)
просто мрак((
0
0
0
Ответ Другая_
Жаль, что не допустили Кудерметову, так были бы шансы. И что так глупо вышло с подготовкой, Мирра играла с Верой, Веснина со всеми по очереди, но только не с Александровой, в итоге никто не потренировался нормально. Короче, без шансов тут(
Были иллюзии о допуске Кудерметовой?
0
0
0
Покидают олимпиаду.
0
0
0
Жаль, во втором сете могли дожимать при 4-3. Но ничего удивительного
0
0
0
Двойная на тае🤌
0
0
0
Подскажите, пожалуйста, какой счет. Нет возможности посмотреть
0
0
0
Но так с Гауфф Пегулой играть не получится,следующий круг-конечная станция.…..
0
0
0
Думаю, что выиграют чешки. Катя и Лена точно не фавориты в этом матче, но спортивной удачи им желаю)
+1
-1
0
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