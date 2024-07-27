Александр Попов: «Позиция спортсменов, которые не взяли нейтральный статус, не поехали в Париж, остались при своем мнении – достойна уважения»

Александр Попов поддержал спортсменов, которые отказались ехать на Олимпиаду.

– Разве не нужны эти плюшки в виде участия в Олимпиаде?

– Ребята, вы хотите поставить под сомнение все то, что происходит в нашей стране? Нет? А что вы тогда ищете объяснение? Ситуация вот такая. Принимайте ее как есть. Все, другого не будет на данном этапе.

Поэтому здесь и сейчас делайте то, чтобы показать всему миру, кто мы есть. Устанавливайте рекорды мира и улучшайте результаты. Все остальное – это прибамбасы какие-то. Какие еще плюшечки? Нет ничего. Есть рекорды мира, и все.

– А как же олимпийские медали?

– Опять же, у вас какое-то сомнение в голове присутствует. Вы все время скатываетесь в какую-то фантазию. Все, на данном этапе для нас нет никаких медалей. Примите это как данность.

– Но вот Ефимова по осени поедет на этапы Кубка мира.

– И это будет другая эпоха в развитии мирового плавания. Поедет – посмотрим, что выйдет. Может, она сможет результат показать. Давайте побеждать на дорожке всех, кого можем.

– У вас есть человеческое сочувствие к ребятам, которые отказались от Олимпиады и не поехали туда в нейтральном статусе? Это ведь их золотой возраст.

– Знаете, мне ребят действительно жалко. Потому что вот так сложилась жизнь, вот такая ситуация. И с ней мы ничего не поделаем.

И их позиция, что они не взяли нейтральный статус, не поехали в Париж, остались при своем мнении – это достойно уважения, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.

Спортсмены из России, которые выступят на Олимпиаде за другие страны. Их больше 60