Александр Попов: «Позиция спортсменов, которые не взяли нейтральный статус, не поехали в Париж, остались при своем мнении – достойна уважения»

Теги плавание сборная России сборная России жен Александр Попов Олимпиада-2024 Водные виды

Александр Попов поддержал спортсменов, которые отказались ехать на Олимпиаду.

– Разве не нужны эти плюшки в виде участия в Олимпиаде?

– Ребята, вы хотите поставить под сомнение все то, что происходит в нашей стране? Нет? А что вы тогда ищете объяснение? Ситуация вот такая. Принимайте ее как есть. Все, другого не будет на данном этапе.

Поэтому здесь и сейчас делайте то, чтобы показать всему миру, кто мы есть. Устанавливайте рекорды мира и улучшайте результаты. Все остальное – это прибамбасы какие-то. Какие еще плюшечки? Нет ничего. Есть рекорды мира, и все.

– А как же олимпийские медали?

– Опять же, у вас какое-то сомнение в голове присутствует. Вы все время скатываетесь в какую-то фантазию. Все, на данном этапе для нас нет никаких медалей. Примите это как данность.

– Но вот Ефимова по осени поедет на этапы Кубка мира.

– И это будет другая эпоха в развитии мирового плавания. Поедет – посмотрим, что выйдет. Может, она сможет результат показать. Давайте побеждать на дорожке всех, кого можем.

– У вас есть человеческое сочувствие к ребятам, которые отказались от Олимпиады и не поехали туда в нейтральном статусе? Это ведь их золотой возраст.

– Знаете, мне ребят действительно жалко. Потому что вот так сложилась жизнь, вот такая ситуация. И с ней мы ничего не поделаем.

И их позиция, что они не взяли нейтральный статус, не поехали в Париж, остались при своем мнении – это достойно уважения, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.

Спортсмены из России, которые выступят на Олимпиаде за другие страны. Их больше 60

11 комментариев
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Это хорошая оценка. Удивительно, какими скользкими и неприятными стали бывшие великие спорсмены сальников, Попов, Фетисов. Мне платят деньги и на все остальное я готов закрыть глаза. Также как все непоехавшие - они за это хорошо получили. отказ от спортивных принципов сейчас хорошо оплачивается. Большинство захотевших посоревноваться - люди независимые от чиновников. Зарабатывают на жизнь сами. Велогонщики из коммерческих команд, тениссисты. думаю, что Сомов при условии формирования команды чиновниками, ну никаким образом бы не попал в команду.
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Ответ Olga.t
Как ни пытался интервьюер вывести Александра на эмоции и желательные для него оценки, но нет... не получилось. У Саши есть принятие ситуации и взвешенная оценка. Моё уважение.
Позиция подкрепленная контрактами в валюте . Светила хоккея ( фетисов) тоже разрывает эфир лозунгами , при этом одаривая единственную дочь , жильем в Нью- Йорке . Это соловьевщина.
+12
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+9
Ответ Olga.t
Как ни пытался интервьюер вывести Александра на эмоции и желательные для него оценки, но нет... не получилось. У Саши есть принятие ситуации и взвешенная оценка. Моё уважение.
очень удобно принимать и взвешивать, являясь четырёхкратным оличемпионом и участником 4-х Олимпиад.
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любое мнение, если оно Своё - заслуживает уважения...
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пора закрывать эту тему. Поехали - хорошо удачи им. не поехали- тоже хорошо это их выбор! всё.
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Где минусовать-то?
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