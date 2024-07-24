«Это все фэйки со стороны Запада, чтобы выбить ее из равновесия». Брат легкоатлетки Куличенко опроверг, что у сестры есть аккаунт на OnlyFans

Брат легкоатлетки Куличенко опроверг, что у сестры есть аккаунт на OnlyFans.

Елена Куличенко выступает в прыжках в высоту, до 2021-го она представляла сборную России, затем сменила гражданство на кипрское.

Накануне в СМИ появилась информация, что у Куличенко есть аккаунт в сервисе OnlyFans, там выложен контент с обнаженной спортсменкой.

«Это все фэйки со стороны Запада, чтобы выбить ее из психологического равновесия. У нее никогда не было никаких аккаунтов нигде, никто с ней не связывался, чтобы что-либо удалить, потому что удалять в принципе нечего. Это все искусственно созданная ситуация, которую раздули на пустом месте.

Осталась всего неделя до выступления на Олимпиаде. И, естественно, здесь психологический момент очень решает. Я не знаю, видели вы или нет, но главная конкурентка в дисциплине, где будет выступать Елена, — гражданка Украины Магучих, которая против российских спортсменов. Ее победа — это имиджевый момент для Запада.

Мне было интересно поискать (аккаунт) и разобраться, но я ничего не нашел. То есть все сфабриковано, просто фейковая новость, которая была распространена по всему интернету. Кому-то же это выгодно?

Про нее писали абсолютно некорректную информацию, что вот какая-то «дочь российского олигарха», там его какие-то «адвокаты уже что-то спорят», что «российская спортсменка отказалась от своего гражданства». Это не так.

У нас вся семья в России, вот у сестры есть возможность выступать за другую страну, она и выступает», — сказал Владимир Куличенко.

Елена Куличенко – знаменосец сборной Кипра на Олимпиаде-2024. СМИ нашли ее аккаунт на OnlyFans