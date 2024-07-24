«Это все фэйки со стороны Запада, чтобы выбить ее из равновесия». Брат легкоатлетки Куличенко опроверг, что у сестры есть аккаунт на OnlyFans

Теги прыжки в высоту сборная Украины жен сборная Кипра Олимпиада-2024 Ярослава Магучих Елена Куличенко Легкая атлетика

Брат легкоатлетки Куличенко опроверг, что у сестры есть аккаунт на OnlyFans.

Елена Куличенко выступает в прыжках в высоту, до 2021-го она представляла сборную России, затем сменила гражданство на кипрское. 

Накануне в СМИ появилась информация, что у Куличенко есть аккаунт в сервисе OnlyFans, там выложен контент с обнаженной спортсменкой.

«Это все фэйки со стороны Запада, чтобы выбить ее из психологического равновесия. У нее никогда не было никаких аккаунтов нигде, никто с ней не связывался, чтобы что-либо удалить, потому что удалять в принципе нечего. Это все искусственно созданная ситуация, которую раздули на пустом месте.

Осталась всего неделя до выступления на Олимпиаде. И, естественно, здесь психологический момент очень решает. Я не знаю, видели вы или нет, но главная конкурентка в дисциплине, где будет выступать Елена, — гражданка Украины Магучих, которая против российских спортсменов. Ее победа — это имиджевый момент для Запада.

Мне было интересно поискать (аккаунт) и разобраться, но я ничего не нашел. То есть все сфабриковано, просто фейковая новость, которая была распространена по всему интернету. Кому-то же это выгодно?

Про нее писали абсолютно некорректную информацию, что вот какая-то «дочь российского олигарха», там его какие-то «адвокаты уже что-то спорят», что «российская спортсменка отказалась от своего гражданства». Это не так.

У нас вся семья в России, вот у сестры есть возможность выступать за другую страну, она и выступает», — сказал Владимир Куличенко. 

Елена Куличенко – знаменосец сборной Кипра на Олимпиаде-2024. СМИ нашли ее аккаунт на OnlyFans

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41 комментарий
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ссанье в подъездах выходит на новый уровень
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очередной глубинарий начитался фраз и слов из государственных СМИ, и составляет из них предложения.
"Враги, Запад, фейки" и прочий набор слов современных Шариковых
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«Это все фэйки со стороны Запада»

Не понимаю, почему этот злокозненный Запад так ненавидит братский кипрский народ? Почему у них на Западе процветает такая кипрофобия? Доколе!
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вообще, ему надо было во вчерашнюю новость тут зайти - там сразу ссылка :)
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1.97 против 2.10. Какая конкуренция?
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Выходит, сестра выступает за Европейскую страну, а брат обвиняет Запад, защищая сестру?
Это что за абракадабра?
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«Мне было интересно поискать и разобраться, но я ничего не нашёл…»

Чувак, запад не виноват в том, что ты хотел найти порно со своей сестрой и не нашёл. Не обижайся, плиз, тебе ссылку пришлют, только попроси
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С козырей зашел 🤣
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Ответ Togliattinec
очередной глубинарий начитался фраз и слов из государственных СМИ, и составляет из них предложения. "Враги, Запад, фейки" и прочий набор слов современных Шариковых
"У нас вся семья в России"
Это просто для того же народа сказано, на их языке.
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Где-то в МОК:
А давайте как будто она ***чит на камеру сделаем
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Ну брат конечно о таком знать не должен
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«Это все фэйки со стороны Запада»

Истину говорю вам: все западники и американцы, как только просыпаются, в первую голову сразу думают, как украсть на Кипре весь валежник и выпить у киприотов весь боярышник.
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Ещё один ихтамнету
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Главная конкурентка Могучих, серьезно?)))
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Че-то мельчает как-то запад - от массовых расстрелов до аккаунта российской спортсменки на онлифанс. Что дальше? Будут врать, что Земля круглая? Но мы-то, конечно, в эти фейки не верим!
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Ответ Дмитрий Тясин
1.97 против 2.10. Какая конкуренция?
Володька решил хайпануть просто. Минута славы для этой девочки и всей родни.
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Так она за Кипр выступает, причём тут Россия? Ну снимается, раздевается, это её жизнь, кому-то нравится))
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Брат Куличенко - главный конкурент сестры Роналду.
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Так может это коварная Магучих аккаунт создала, а потом все фотки поменяла?
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- Фейки со стороны Запада!
*выступает за западную страну
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Все, кому было интересно, уже и нашли и посмотрели. Скиньте брату уже видео
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Даже если и есть. Все нормально.
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Мне друг рассказал, что очень быстро гуглится!
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заговор коварного запада, против прыгуньи в высоту 🤦
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Я надеюсь брат не сводный.
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Ну ваще очень красивая, надо бы подписаться 😄
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Да я уже посмотрел, так себе девка
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Простите, а точно прыгунья с личным рекордом 1,97 является главной конкуренткой Магучих?
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Ознакомился с материалом - ну не прям уж на пустом месте, зря он так о сестре!
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Ответ Togliattinec
очередной глубинарий начитался фраз и слов из государственных СМИ, и составляет из них предложения. "Враги, Запад, фейки" и прочий набор слов современных Шариковых
Дай угадаю, твой любимый мыслитель - Дудь.
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