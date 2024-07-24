«Это все фэйки со стороны Запада, чтобы выбить ее из равновесия». Брат легкоатлетки Куличенко опроверг, что у сестры есть аккаунт на OnlyFans
Брат легкоатлетки Куличенко опроверг, что у сестры есть аккаунт на OnlyFans.
Елена Куличенко выступает в прыжках в высоту, до 2021-го она представляла сборную России, затем сменила гражданство на кипрское.
Накануне в СМИ появилась информация, что у Куличенко есть аккаунт в сервисе OnlyFans, там выложен контент с обнаженной спортсменкой.
«Это все фэйки со стороны Запада, чтобы выбить ее из психологического равновесия. У нее никогда не было никаких аккаунтов нигде, никто с ней не связывался, чтобы что-либо удалить, потому что удалять в принципе нечего. Это все искусственно созданная ситуация, которую раздули на пустом месте.
Осталась всего неделя до выступления на Олимпиаде. И, естественно, здесь психологический момент очень решает. Я не знаю, видели вы или нет, но главная конкурентка в дисциплине, где будет выступать Елена, — гражданка Украины Магучих, которая против российских спортсменов. Ее победа — это имиджевый момент для Запада.
Мне было интересно поискать (аккаунт) и разобраться, но я ничего не нашел. То есть все сфабриковано, просто фейковая новость, которая была распространена по всему интернету. Кому-то же это выгодно?
Про нее писали абсолютно некорректную информацию, что вот какая-то «дочь российского олигарха», там его какие-то «адвокаты уже что-то спорят», что «российская спортсменка отказалась от своего гражданства». Это не так.
У нас вся семья в России, вот у сестры есть возможность выступать за другую страну, она и выступает», — сказал Владимир Куличенко.
Елена Куличенко – знаменосец сборной Кипра на Олимпиаде-2024. СМИ нашли ее аккаунт на OnlyFans
"Враги, Запад, фейки" и прочий набор слов современных Шариковых
Не понимаю, почему этот злокозненный Запад так ненавидит братский кипрский народ? Почему у них на Западе процветает такая кипрофобия? Доколе!
Это что за абракадабра?
Чувак, запад не виноват в том, что ты хотел найти порно со своей сестрой и не нашёл. Не обижайся, плиз, тебе ссылку пришлют, только попроси
Это просто для того же народа сказано, на их языке.
А давайте как будто она ***чит на камеру сделаем
Истину говорю вам: все западники и американцы, как только просыпаются, в первую голову сразу думают, как украсть на Кипре весь валежник и выпить у киприотов весь боярышник.
*выступает за западную страну