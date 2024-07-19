Японскую гимнастку Мияту исключили из олимпийской сборной за употребление алкоголя и курение

Теги происшествия спортивная гимнастика Олимпиада-2024 сборная Японии жен алкоголь и спорт Секо Мията Гимнастика

Японская гимнастка исключена из олимпийской сборной из-за курения и алкоголя.

Как сообщает Kyodo, капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике Секо Мията была отчислена из состава и не выступит на Играх-2024 в Париже.

Ранее 19-летняя Мията призналась, что курила и употребляла алкоголь во время тренировочного сбора в Монако. Она объяснила, что испытывала сильное давление в связи с соревнованиями.

В Японии курение и употребление алкоголя запрещено лицам моложе 20 лет.

Федерация гимнастики страны (JGA) сообщила, что замена спортсменки, вероятно, не будет разрешена, так как ее снятие не связано с травмой или болезнью.

В 2022 году Мията стала бронзовым призером чемпионата мира в упражнениях на бревне.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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34 комментария
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У нас в этом возрасте уже бросают
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Секо, давай к нам на Игры Дружбы, здесь такое поведение только приветствуется)
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Ответ igls54
Мой президент не пьет и не курит, Лучше бы пил и курил, Возможно, от этого стало бы легче. Женщинам Южных Курил
Лучше бы пил и курил.
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Мой президент не пьет и не курит,
Лучше бы пил и курил,
Возможно, от этого стало бы легче.
Женщинам Южных Курил
+8
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+4
Ответ Допустим, наверное
Неа, я за всю жизнь не пил и не курил не то что до момента пока закон не разрешает
Секо Мията, ваши оправдания здесь неуместны
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Ответ anatol&#8242;
Будут комментарии типа: "Лишили мечты"?
-Что же, Вы изменили мечте?
-Нет, просто мечту изменила©
+2
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+2
Ответ Desperadoes
У нас в этом возрасте уже бросают
Это, к сожалению, грустно. Совсем не повод для гордости.
+2
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Красава, малая!
Если серьёзно - она же не упарывалась в щи, думаю...
Один, пару раз психанула, бывает - до ОИ ещё было долго...
Я так понял, чтобы поддержать дисциплину в команде.
Возможно, и правильно.
+2
0
+2
Будут комментарии типа: "Лишили мечты"?
+1
0
+1
Ответ pele_kan
Секо, давай к нам на Игры Дружбы, здесь такое поведение только приветствуется)
Там не только попьёшь и покуришь...)
+1
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Дед в пироженое подкинул
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Мостового на них нет 😁
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#meeyatoo
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drink lives matter✊
+2
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Вот понимаю наш человек 💪💪💪
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Ответ Desperadoes
Ну я этим особо и не горжусь, как видите. Чистый сарказм.
Да я понимаю. Однако, прям тленом повеяло.
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Ответ Олег25
Мостового на них нет 😁
Подожди выскажет такое событие 😏😏😏
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Ответ Dmitriy Racheev
Любой граммар-наци расколет Секо Мията
Только не говори это Кронгаузу
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Ответ Doomgoth
Да я понимаю. Однако, прям тленом повеяло.
Да уж, тут даже и ответить нечего.
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Ответ Допустим, наверное
Неа, я за всю жизнь не пил и не курил не то что до момента пока закон не разрешает
Комментарий удален пользователем
Ответ Допустим, наверное
Неа, я за всю жизнь не пил и не курил не то что до момента пока закон не разрешает
кто минусует интересно
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Ответ Допустим, наверное
Комментарий удален пользователем
Второклашки
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Ответ Desperadoes
Только не говори это Кронгаузу
Вы по Максима Анисимовича или про Екатерину Максимовну?
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Ответ Desperadoes
Секо Мията, ваши оправдания здесь неуместны
Любой граммар-наци расколет Секо Мията
0
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Ответ Doomgoth
Это, к сожалению, грустно. Совсем не повод для гордости.
Ну я этим особо и не горжусь, как видите.
Чистый сарказм.
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Фашизм! Разнузданная японофобия.
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Детский сад 🤣
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Очень ждём ее поскорее на Играх Дружбы в Москве. Ждём даже без Игр. Наша Чкмпионка!
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Наш человек💪🏻
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Надо им скреп с самолётов раскидать
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