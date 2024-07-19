Японскую гимнастку Мияту исключили из олимпийской сборной за употребление алкоголя и курение

Японская гимнастка исключена из олимпийской сборной из-за курения и алкоголя.

Как сообщает Kyodo, капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике Секо Мията была отчислена из состава и не выступит на Играх-2024 в Париже.

Ранее 19-летняя Мията призналась, что курила и употребляла алкоголь во время тренировочного сбора в Монако. Она объяснила, что испытывала сильное давление в связи с соревнованиями.

В Японии курение и употребление алкоголя запрещено лицам моложе 20 лет.

Федерация гимнастики страны (JGA) сообщила, что замена спортсменки, вероятно, не будет разрешена, так как ее снятие не связано с травмой или болезнью.

В 2022 году Мията стала бронзовым призером чемпионата мира в упражнениях на бревне.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.