Японскую гимнастку Мияту исключили из олимпийской сборной за употребление алкоголя и курение
Японская гимнастка исключена из олимпийской сборной из-за курения и алкоголя.
Как сообщает Kyodo, капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике Секо Мията была отчислена из состава и не выступит на Играх-2024 в Париже.
Ранее 19-летняя Мията призналась, что курила и употребляла алкоголь во время тренировочного сбора в Монако. Она объяснила, что испытывала сильное давление в связи с соревнованиями.
В Японии курение и употребление алкоголя запрещено лицам моложе 20 лет.
Федерация гимнастики страны (JGA) сообщила, что замена спортсменки, вероятно, не будет разрешена, так как ее снятие не связано с травмой или болезнью.
В 2022 году Мията стала бронзовым призером чемпионата мира в упражнениях на бревне.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
Лучше бы пил и курил,
Возможно, от этого стало бы легче.
Женщинам Южных Курил
-Нет, просто мечту изменила©
Если серьёзно - она же не упарывалась в щи, думаю...
Один, пару раз психанула, бывает - до ОИ ещё было долго...
Я так понял, чтобы поддержать дисциплину в команде.
Возможно, и правильно.
Чистый сарказм.