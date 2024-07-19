WADA расследует информацию о допинг-нарушениях в испанском спорте

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет расследование в отношении возможных допинг-нарушений в испанском спорте.

Ранее на немецком канале ARD вышел документальный фильм, где авторы рассказали о существовании государственной системы допинга в испанском спорте в 1990-е годы. В частности, врач Эуфемиано Фуэнтес заявил, что в правительстве страны поставили задачу любой ценой завоевать максимальное количество медалей на Олимпиаде-1992 в Барслоне.

«Хотя эти обвинения, изложенные в материале Sportschau (спортивного журнала телекомпании ARD – Sports) чрезвычайно серьезны, они относятся к Олимпийским играм 1992 года в Барселоне, событию, которое предшествовало основанию WADA и введению в действие Всемирного антидопингового кодекса.

Однако WADA может подтвердить, что несколько месяцев назад его независимый департамент разведки и расследований начал расследование предполагаемых нарушений в испанском спорте. Поскольку расследование продолжается, WADA не может дать дальнейших комментариев», – сообщили в пресс-службе WADA.

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