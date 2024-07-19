WADA расследует информацию о допинг-нарушениях в испанском спорте

Теги допинг WADA Барселона-1992 Эуфемиано Фуэнтес Р-Спорт Легкая атлетика

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет расследование в отношении возможных допинг-нарушений в испанском спорте.

Ранее на немецком канале ARD вышел документальный фильм, где авторы рассказали о существовании государственной системы допинга в испанском спорте в 1990-е годы. В частности, врач Эуфемиано Фуэнтес заявил, что в правительстве страны поставили задачу любой ценой завоевать максимальное количество медалей на Олимпиаде-1992 в Барслоне.

«Хотя эти обвинения, изложенные в материале Sportschau (спортивного журнала телекомпании ARD – Sports) чрезвычайно серьезны, они относятся к Олимпийским играм 1992 года в Барселоне, событию, которое предшествовало основанию WADA и введению в действие Всемирного антидопингового кодекса.

Однако WADA может подтвердить, что несколько месяцев назад его независимый департамент разведки и расследований начал расследование предполагаемых нарушений в испанском спорте. Поскольку расследование продолжается, WADA не может дать дальнейших комментариев», – сообщили в пресс-службе WADA.

В Испании 5 лет скрывали допинг. Это что, государственная система?

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16 комментариев
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Да ничего не будет. Погрозят пальчиком и спишут за давностью лет. А испанцы скажут мы больше так не будем.
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Стенограмма допроса в офисе ВАДА:
- ваша национальность?
- не русский и не белорус
- все подозрения сняты
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Хайо Зеппельт решил напомнить о себе что ли? Давайте в таком же духе, про немецкую антидопинговую систему. Всех проверять так всех.
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Да все его жрут. Ваду в топку. Нету чистых спортсменов. Все кололись дексом, все болели короновирусом. А вы тут мельдоний , мельдоний... Это война нам , война идеологий Запада с глобальным югом. Причина нехватка ресурсов на планете. За них война. За грбаный литий.
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Когда на ARD выйдет фильм-расследование про систему государственного допинга в ГДР?
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испанский стыд!
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Итог расследования. Нарушений не выявлено
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Почему в испанском спорте? А не в штатах? И как там мо фара себя чувствует? Вот где главные допингисты.
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Ну вот сейчас новые олимпийские чемпионы и призеры появятся. А нет у Испании всего 13 золотых, расходимся.
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Сейчас первое место на ЧЕ отдадут наглам. Т.к. Ямаль, Ольмо и Вильямс на допинге ;))
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а что там по поводу нарушений антидопинговых правил на украине? дело втихаря закрыли по звонку из вашингтона?
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Ответ Юквэл
Хайо Зеппельт решил напомнить о себе что ли? Давайте в таком же духе, про немецкую антидопинговую систему. Всех проверять так всех.
Он был взялся за эту тему-допинг в спорте бывшей ГДР но поьом оказалось что все эти спортивные врачи спокойненько себе работают дальше в уже объединенной сборной Германии.И очень быстро сдулся.
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Ответ Dizzod
Ну вот сейчас новые олимпийские чемпионы и призеры появятся. А нет у Испании всего 13 золотых, расходимся.
злотых
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Ответ Potapson
Да ничего не будет. Погрозят пальчиком и спишут за давностью лет. А испанцы скажут мы больше так не будем.
Да испанцы уже не в первый раз допингом балуются. В 2006 замяли скандал, в 2023 выяснилось, что они 5 лет скрывали допинг.
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