Павел Колобков: «Не уверен, что сейчас много желающих смотреть Олимпиаду. Кормить МОК и платить за трансляции, которые не окупаются, неправильно»

Теги телевидение МОК Павел Колобков Олимпиада-2024 деньги Легкая атлетика

Павел Колобков высказался о том, что российское телевидение не покажет Игры-2024.

«Трансляция Олимпиады стоит дорого и должна окупаться. Надо мыслить такими категориями. Раньше трансляции собирали большие рейтинги, потому что участвовали российские спортсмены. Там, где россиян нет, показатели гораздо ниже.

Олимпиада ассоциируется со странами-участницами. Не уверен, что сейчас было бы много желающих смотреть Олимпиаду.

Я, например, Олимпиаду смотреть бы не стал, даже если бы ее показывали. В отсутствие российских спортсменов мне это неинтересно.

А кормить МОК и платить за трансляции, которые не окупаются, неправильно. Если бы они бесплатно предоставили права... Но ведь они хотят больших денег», – сказал бывший министр спорта России.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На сегодняшний день 15 российских спортсменов допущены к ним в нейтральном статусе и приняли приглашение.

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?

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32 комментария
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Показать можно, но исключительно с помощью параллельного импорта, пиратских трансляций)
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На матчтв зашли в чулан, включили свет, смахнули пыль с касет Сигала. Будет вам зрелище!
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Трансляция игр БРИКС стоит дорого и должна окупаться. Надо мыслить такими категориями.
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Ответ Ебздрогыч
На матчтв зашли в чулан, включили свет, смахнули пыль с касет Сигала. Будет вам зрелище!
Я бы Крепкого Орешка посмотрел...
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Так у нас ни одна трансляция не окупается, может закроем лавочку матчтв, хватит кормить бездарных работников на гоств.
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В отсутствие российских спортсменов мне это неинтересно. --- Зрители только что прошедшего Евро дружно заржали!
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Не знаю, я на летних играх смотрю только мужской баскетбол и легкую атлетику. В этот раз ничего не изменится.
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Ответ Сергей Григорьев
Нашло что сравнивать 🤣😂🤣 футбол - спорт номер один в мире!!! Он всем и везде интересен!!! Я вот если бы и смотрел ОИ,то исключительно игровые виды спорта- футбол, волейбол и баскетбол. А бегать, прыгать и плавать без наших,кому это интересно
Я правильно понимаю, что ни одного забега Усейна Болта Вы в жизни не видели и не смотрели, ведь на 100-метрвке наших не было, верно?
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Ответ filippa
ты кормишь ? как же вы достали нести этот бред. напиши про пенсии и зарплаты водителей трамваев.
Кормят все граждане России, платящие налоги. Кормит всё население России, которому принадлежат все природные ресурсы России, продающиеся за бугор.
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Каким образом должны окупаться трансляции на федеральных каналах?
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Жалкие оправдания
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Если человек, официально имеющий отношение к спорту, не собирается смотреть Олимпиаду по причине того что ему "неинтересно", но он профнепригоден.

Профи не мыслят категориями "интересно-не интересно", им нужно быть в теме, смотреть за тенденциями, подмечать детали, перенимать опыт и чужие находки. Если вместо этого спортсмен-тренер-функционер идет в лес по грибы, то о каких современных тенденциях и развитии спорта в стране может идти речь?
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Можно сочинскую Олимпиаду по новой, но есть проблема… министр спорта начнёт поздравлять, с него станется
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Ответ янетыитынея
Я бы Крепкого Орешка посмотрел...
Или Россия-Канада еще раз
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Ответ Насонов Дмитрий
Не знаю, я на летних играх смотрю только мужской баскетбол и легкую атлетику. В этот раз ничего не изменится.
А плавание ?
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Ответ Crenk
А плавание ?
Не мое. Вроде мало чем отличается по сути от бега в ЛА, но почему то не цепляет. Еще могу групповую гонку у велосипедистов посмотреть, но это не точно.
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