Павел Колобков: «Не уверен, что сейчас много желающих смотреть Олимпиаду. Кормить МОК и платить за трансляции, которые не окупаются, неправильно»

Павел Колобков высказался о том, что российское телевидение не покажет Игры-2024.

«Трансляция Олимпиады стоит дорого и должна окупаться. Надо мыслить такими категориями. Раньше трансляции собирали большие рейтинги, потому что участвовали российские спортсмены. Там, где россиян нет, показатели гораздо ниже.

Олимпиада ассоциируется со странами-участницами. Не уверен, что сейчас было бы много желающих смотреть Олимпиаду.

Я, например, Олимпиаду смотреть бы не стал, даже если бы ее показывали. В отсутствие российских спортсменов мне это неинтересно.

А кормить МОК и платить за трансляции, которые не окупаются, неправильно. Если бы они бесплатно предоставили права... Но ведь они хотят больших денег», – сказал бывший министр спорта России.

в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На сегодняшний день 15 российских спортсменов допущены к ним в нейтральном статусе и приняли приглашение.

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?