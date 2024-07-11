На Олимпиаду в Париже продано рекордное количество билетов – 8,6 млн

На летние Олимпийские игры в Париже продано рекордное количество билетов.

Об этом сообщил глава оргкомитета Игр Тони Эстанге.

«Рекорд принадлежал Играм 1996 года в Атланте - 8,3 миллиона билетов, и мы преодолели эту цифру. У нас продано 8,6 миллиона билетов на Олимпийские игры и более миллиона на Паралимпийские игры.

Мы гордимся новым рекордом, но мы все еще можем добиться большего», – заявил Эстанге.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.