На Олимпиаду в Париже продано рекордное количество билетов – 8,6 млн
На летние Олимпийские игры в Париже продано рекордное количество билетов.
Об этом сообщил глава оргкомитета Игр Тони Эстанге.
«Рекорд принадлежал Играм 1996 года в Атланте - 8,3 миллиона билетов, и мы преодолели эту цифру. У нас продано 8,6 миллиона билетов на Олимпийские игры и более миллиона на Паралимпийские игры.
Мы гордимся новым рекордом, но мы все еще можем добиться большего», – заявил Эстанге.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
а телерейтинги в любом случае будут высокими это не убогие БРИКС с 1 участником на 10 дисциплин
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