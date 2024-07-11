На Олимпиаду в Париже продано рекордное количество билетов – 8,6 млн

Теги Паралимпийские игры Олимпиада-2024 Тони Эстанге Легкая атлетика

На летние Олимпийские игры в Париже продано рекордное количество билетов.

Об этом сообщил глава оргкомитета Игр Тони Эстанге. 

«Рекорд принадлежал Играм 1996 года в Атланте - 8,3 миллиона билетов, и мы преодолели эту цифру. У нас продано 8,6 миллиона билетов на Олимпийские игры и более миллиона на Паралимпийские игры.

Мы гордимся новым рекордом, но мы все еще можем добиться большего», – заявил Эстанге. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 

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32 комментария
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Я купил. Поеду на открытие и первые дни олимпиады. Не ожидаю чего-то особенного. Ради безопасности еду сам. Интересно побыть
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+42
Ответ RomanKan
Я купил. Поеду на открытие и первые дни олимпиады. Не ожидаю чего-то особенного. Ради безопасности еду сам. Интересно побыть
Заведи блог, жду фотоотчет, и небольшой комментарий об играх. Если невпад
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+35
это всё лесбианки и трансгендеры, чтобы напакостить России
+35
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+26
Враньё! Мы все прекрасно знаем, что эту пресловутую олимпиаду никто смотреть не хочет, билеты даже даром не берут, спортсмены всего мира отказываются в ней участвовать, телевидение в ней не заинтересовано и будет вместо нее показывать на весь мир РПЛ-чемпионат и Детей Азии. Зачем дорогая редакция нас обманывает?
+31
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+24
Хахах, а игры БРИКС 25 миллионов посмотрело, загибаются!
+25
-8
+17
Ответ RomanKan
Я купил. Поеду на открытие и первые дни олимпиады. Не ожидаю чего-то особенного. Ради безопасности еду сам. Интересно побыть
Только открытие и первые дни? Я так понял, прогнозы относительно выживаемости у тебя крайне пессимистичные)
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+15
Ну что, посмотрим смогут ли по просмотрам игры Брикс обойти
+14
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+12
Ответ DenizKios
Комментарий скрыт
Чо наезжаешь? Да я сам, если хочешь знать, дитя Азии. Одесса мама, Ростов папа. Я сын трудового народа, отец у меня прокурор.
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Покупают билеты специально, чтобы посмотреть как олимпиада без России загибается)
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Бред какой то. Без россиян эти игры никому не интересны - это знают все. Они что,газет не читают?
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Всё загнивают и загибаются...
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Там же всё плохо. Купаться нельзя все кругом бастуют
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И только мы , вместе с нашим телевизором, считаем что игры уже не те
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+5
Ответ VuNePonimaete
Ну что, посмотрим смогут ли по просмотрам игры Брикс обойти
так их и чемпионату района в Париже нетрудно будет обойти так как на 99% там цифра накручена, я сомневаюсь что это говно вообще кто либо смотрел, только на сайте лулзы с этой трагикомедии ловили когда статьи выходили как участник вообще не пришедший на соревнования чуть в финал не попал))
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-2
+5
Лицо (или что там у них вместо) представителей мида РФ и пропагандистов даже нет смысла представлять
+5
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+3
"Никому не нужная Олимпиада", "олимпийское движение пришло в тупик", "игры всякой нечести", "парижане дохнут с голода" и.т.д.
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Скоро Олимпиада, но не радостны лица простых парижан
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+2
главное чтобы прошло нормально без терактов и происшествий которые как писали в сми могут готовить исламисты
а телерейтинги в любом случае будут высокими это не убогие БРИКС с 1 участником на 10 дисциплин
+6
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FREAKS GAME просто с лёгкость переплюнули какую то там Олимпиаду!)
+4
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Олимпиада: у меня 8,6 млн билетов
Игры Дружбы: "Активировать протокол самоуничтожения"
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+1
Ответ bionicman
так их и чемпионату района в Париже нетрудно будет обойти так как на 99% там цифра накручена, я сомневаюсь что это говно вообще кто либо смотрел, только на сайте лулзы с этой трагикомедии ловили когда статьи выходили как участник вообще не пришедший на соревнования чуть в финал не попал))
Это понятно, но сделаем вид, что идет конкурентая борьба)
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Но невеселы лица простых парижан
🥁
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Бюджетники
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Ну, думаю, что ехидная ирония по этому поводу врядли уместна, сравнивать с Атлантой некорректно, ибо количество медалей и видов спорта наверняка было на порядок меньше
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