Профсоюзы работников аэропортов Франции призвали к забастовке накануне Олимпиады в Париже

Работники французских аэропортов призвали к забастовке за 9 дней до начала Олимпиады.

Четыре крупных профсоюза объявили 17 июля началом забастовки. Работники аэропортов требуют «олимпийскую премию», а также выступают против «одностороннего решения главы исполнительной власти выплатить премию только некоторым сотрудникам».

Профсоюзы государственной компании Groupe ADP, которая управляет аэропортами «Шарль-де-Голль» и «Париж-Орли», ранее призывали к забастовке 19 мая – тогда серьезных сбоев в работе аэропортов не произошло.

С 18 июля, в день открытия олимпийской деревни, в Париж начнут прибывать тысячи спортсменов, а в «Шарль-де-Голле» откроется временный терминал для негабаритного багажа атлетов.

В дни Олимпийских игр через парижские аэропорты будут проходить до 350 000 человек в сутки.

Олимпийские игры в пройдут с 26 июля по 11 августа.