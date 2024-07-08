Профсоюзы работников аэропортов Франции призвали к забастовке накануне Олимпиады в Париже

Теги Париж-2024 Водные виды

Работники французских аэропортов призвали к забастовке за 9 дней до начала Олимпиады.

Четыре крупных профсоюза объявили 17 июля началом забастовки. Работники аэропортов требуют «олимпийскую премию», а также выступают против «одностороннего решения главы исполнительной власти выплатить премию только некоторым сотрудникам».

Профсоюзы государственной компании Groupe ADP, которая управляет аэропортами «Шарль-де-Голль» и «Париж-Орли», ранее призывали к забастовке 19 мая – тогда серьезных сбоев в работе аэропортов не произошло. 

С 18 июля, в день открытия олимпийской деревни, в Париж начнут прибывать тысячи спортсменов, а в «Шарль-де-Голле» откроется временный терминал для негабаритного багажа атлетов. 

В дни Олимпийских игр через парижские аэропорты будут проходить до 350 000 человек в сутки. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 

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16 комментариев
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Франция без регулярных забастовок - это не Франция :)
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Левое большинство, давайте, платите.
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Ответ Александр Толмаков
вперед, пролетарии аэропортов! боритесь за свои права против макарона и его буржуазных приспешников...прогрессивная демократическая общественность с вами!
Леваки леваков их же левацким оружием? 😎
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вперед, пролетарии аэропортов! боритесь за свои права против макарона и его буржуазных приспешников...прогрессивная демократическая общественность с вами!
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Вот это будет весело, если участники олимпиады будут на перекладных авиа, жд и автобусах до Парижа добираться.
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ну забастовка это национальный французский вид спорта.
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Ответ Любимый пудель Валеры
Пора переименовывать этот сайт в sports.fr
Ну, вообще-то в преддверии Олимпиады и во время Олимпиады в этом не было бы ничего странного и, тем более, порочного. Скажешь нет?
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Ответ R Air
Левое большинство, давайте, платите.
Правым платить не пришлось бы?
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Ответ Александр Толмаков
вперед, пролетарии аэропортов! боритесь за свои права против макарона и его буржуазных приспешников...прогрессивная демократическая общественность с вами!
Макрон левак, если что и с неграми полуголыми обнимался
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Пора переименовывать этот сайт в sports.fr
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Ничего! У них ещё Париж Бовэ есть)
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Если можно доить работодателя, то его доить нужно) все правильно делают.
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