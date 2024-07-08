Алексей Сорокин покинул пост гендиректора оргкомитета «Игр Дружбы».

В пятницу, 5 июля, у него был последний рабочий день. С понедельника к своим обязанностям приступает новый генеральный директор. Сорокин продолжит консультировать организаторов и нового гендиректора по вопросам международного взаимодействия.

«Пост генерального директора покидаю, проект не покидаю. Принято совместное решение, что я сосредоточусь на международном аспекте Игр как крайне важном. Сейчас это самое важное. На этой неделе будет объявлено имя нового гендиректора», – заявил Сорокин.

Первые в истории Всемирные игры дружбы изначально должны были пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Летом появилась информация, что турнир могут перенести, но официально это до сих пор не подтвердили.

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