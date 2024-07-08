Алексей Сорокин покинул пост гендиректора оргкомитета «Игр Дружбы»

Теги Алексей Сорокин Игры дружбы Легкая атлетика

Алексей Сорокин покинул пост гендиректора оргкомитета «Игр Дружбы».

В пятницу, 5 июля, у него был последний рабочий день. С понедельника к своим обязанностям приступает новый генеральный директор. Сорокин продолжит консультировать организаторов и нового гендиректора по вопросам международного взаимодействия.

«Пост генерального директора покидаю, проект не покидаю. Принято совместное решение, что я сосредоточусь на международном аспекте Игр как крайне важном. Сейчас это самое важное. На этой неделе будет объявлено имя нового гендиректора», – заявил Сорокин.

Первые в истории Всемирные игры дружбы изначально должны были пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Летом появилась информация, что турнир могут перенести, но официально это до сих пор не подтвердили.

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12 комментариев
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Один наворовался, ждём следующего.
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Проделал великолепную работу
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Галя, у нас отмена.
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Вот должны были подумать наверное, что не получилось провести - и из-за стыда ушел, но ведь наверняка нет - просто кормушка многоместной должна быть
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Молитвы работают получается! О чем еще Вовану помолиться?
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Денег нет.Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
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Кто это и что он возглавлял?
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Охеренный пост гендиректора
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Спасибо за работу 😉.
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Вот и посыпались Игры.
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Ну, за "Игры дружбы"!.. не чокаясь...
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В стране еще немало вершин, на которые Сорокин может взгромоздиться с флагом этих игр.
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