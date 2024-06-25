Мамиашвили о главе МОК: «Когда я увидел «молебен святым Вовану и Лексусу», в моей голове все встало на места. Бах как минимум должен был подать в отставку»

Мамиашвили призвал главу МОК подать в отставку из-за пранка Вована и Лексуса.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы в России.

– Наверняка же помните недавнюю ситуацию в фехтовании: российская девочка идет к украинской сопернице, протягивает ей руку, и та останавливает ее оружием. Что сделал глава МОК? Дал понять всему миру, что эта тенденция разрушения правильна. Что он всячески поддерживает ее и поощряет.

Хотя, когда я увидел «молебен святым Вовану и Лексусу» по недопущению проведения Игр дружбы, в моей голове все встало на места.

– Что вы имеете в виду?

– Это же все по-взрослому было, на весь мир. Как после этого можно вообще о чем-то разговаривать? Что должен был сделать после такого позора взрослый, совестливый и уважающий себя человек, олимпийский чемпион к тому же? Как минимум подать в отставку.

Написать соответствующий рапорт, сказать: «Простите меня, пожалуйста». И уйти, – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Планировалось, что Игры дружбы пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Но в июне появилась информация о вероятном переносе на 2025 год.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

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