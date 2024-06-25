Мамиашвили о главе МОК: «Когда я увидел «молебен святым Вовану и Лексусу», в моей голове все встало на места. Бах как минимум должен был подать в отставку»

Теги МОК Михаил Мамиашвили ФСБР Томас Бах Игры дружбы Борьба

Мамиашвили призвал главу МОК подать в отставку из-за пранка Вована и Лексуса.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы в России.

– Наверняка же помните недавнюю ситуацию в фехтовании: российская девочка идет к украинской сопернице, протягивает ей руку, и та останавливает ее оружием. Что сделал глава МОК? Дал понять всему миру, что эта тенденция разрушения правильна. Что он всячески поддерживает ее и поощряет.

Хотя, когда я увидел «молебен святым Вовану и Лексусу» по недопущению проведения Игр дружбы, в моей голове все встало на места.

– Что вы имеете в виду?

– Это же все по-взрослому было, на весь мир. Как после этого можно вообще о чем-то разговаривать? Что должен был сделать после такого позора взрослый, совестливый и уважающий себя человек, олимпийский чемпион к тому же? Как минимум подать в отставку.

Написать соответствующий рапорт, сказать: «Простите меня, пожалуйста». И уйти, – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Планировалось, что Игры дружбы пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Но в июне появилась информация о вероятном переносе на 2025 год.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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16 комментариев
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Когда Мамиашвилли ударил девушку - подчиненную он должен был подать в отставку. Но он же рос чинуша...
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+20
Ответ Al561
– Это же все по-взрослому было, на весь мир. ================================================== Какая наивность)) Он думает, что те помойки, что он смотрит, смотрят и во всем мире
Смотрят, британский министр обороны не даст соврать)
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Ну раз мероприятие отменили, значит молебен оказался эффективным)
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+10
Представляете, какой бы ор на весь рунет стоял, если бы так развели какого-нибудь российского спортивного чиновника? А тут Баха макнули кое-куда: ну, всё не так однозначно, понимать надо, и, вообще, "у вас негров линчуют"
+8
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+8
Ответ Rio (BLR)
Когда Мамиашвилли ударил девушку - подчиненную он должен был подать в отставку. Но он же рос чинуша...
Он просто помолился великому Вовану и оказалось, что девушка сама об него ударилась
+5
0
+5
Ответ Rio (BLR)
Когда Мамиашвилли ударил девушку - подчиненную он должен был подать в отставку. Но он же рос чинуша...
Одно другого не отменяет
+10
-7
+3
Ответ kupezz
Смотрят, британский министр обороны не даст соврать)
Один мой альтернативно одаренный родственник, когда я ему показал видео с этим британским министром, заявил, что это постанова и все было снято на Мосфильме, а министр вообще не настоящий, а ряженный.
Настоящий либерал.
Клоп, привет, если ты это читаешь.
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да уж, помните анекдот, и эти люди запрещают ковыряться мне в носу...
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все эти псевдоспортивные игры - полный дурдом, от года к году лучше не становятся(
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Похоже в этой голове места, как карманы у брюк.
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Не очень понятно, что нарушил Бах, кроме как поддался на развод двух мошенников. К тому же эта история не получила вообще никакой огласки в мире. Вопрос в другом: какой обиженной и мелочной предстает страна, которая спонсирует двух таких клоунов?
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Ответ DenizKios
Одно другого не отменяет
Ты полагаешь, что избиение Инны Тражуковой президентом Федерации спортивной борьбы России это просто "российская традиция" и она должна быть внедрена и в других видах спорта❓🤔
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