Для олимпийской деревни в Париже-2024 закупили 2,5 тысячи кондиционеров. Их не хотели использовать из-за вреда экологии

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

В олимпийской деревне в Париже установят 2500 кондиционеров.

Цифра может вырасти в случае сильной жары во время Олимпийских игр. 

Изначально организаторы Игр планировали отказаться от использования кондиционеров, чтобы сократить количество выбросов углекислого газа.

Дома в олимпийской деревне были построены по технологии, позволяющей сохранять температуру внутри на шесть градусов ниже, чем снаружи. Также они были снабжены геотермальными системами и вентиляторами. 

Несмотря на это, делегации некоторых стран намеревались привезти кондиционеры с собой. 

По словам заместителя мэра олимпийской деревни Огюстена Тран Ван Шу, организаторы согласились установить кондиционеры, чтобы обеспечить спортсменам комфортные условия для проживания и восстановления.

Делегации, которые все же привезут свое оборудование, также смогут им воспользоваться. 

«Мы предоставили инструкции по техническим ограничениям, в частности, по энергопотреблению и качеству оборудования», – заявил Тран Ван Шу.

Он отметил, что рекомендовано наличие не более одного кондиционера на квартиру, но это не является обязательным условием. 

Как выглядит олимпийская деревня Парижа: нет кондиционеров, один санузел на две комнаты, антисекс-кровати

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22 комментария
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Пусть ещё от туалетной бумаги откажутся ( защита лесов). И на соревнования на лошадках и телегах добираются, а не на богопротивных самолётах....
+22
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+19
В следующих сериях: отказ от отопления, канализации, промышленного производства, перемещение цивилизации в слободу Стерлигова
+8
0
+8
Ответ Иван Иванов
Пусть ещё от туалетной бумаги откажутся ( защита лесов). И на соревнования на лошадках и телегах добираются, а не на богопротивных самолётах....
Политики лицемеры.

Глава МИД Германии решила полетать ночью и нарушила правило своей партии не летать с 22 до 5. Так же ночью улетел Шольц.
2 июля 2024
+6
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+6
Не ту страну назвали Гондурасом! Ой не ту.
+5
-1
+4
Потому что американцы сказали, что просто привезут свои кондиционеры и будут их включать, когда захотят, положив на мнение местных и их климатические байки. Вот и пришлось организаторам сдать назад. И это хорошо.
+4
-2
+2
Ответ Tun
Жду новости про другую закупку на олимпиаду, тоже начинается на конд
Уже. 300 тысяч хватит?
+2
0
+2
Ответ Фан Рубина
Потому что американцы сказали, что просто привезут свои кондиционеры и будут их включать, когда захотят, положив на мнение местных и их климатические байки. Вот и пришлось организаторам сдать назад. И это хорошо.
Боже храни американцев (это так по спортсовски)
+3
-1
+2
Ответ Сергей Жарковский
Лучше бы на эти деньги купили отравы против крыс и тараканов!😡
А вот клопов не трожьте, это святое!
+2
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Ответ Zubi
Боже храни американцев (это так по спортсовски)
Если в этот раз что-то хорошее (внезапно) сделали американцы - почему бы не отметить? Любой, кто показывает фигу климатическому маразму, делает хорошее дело.
+2
-1
+1
Лучше бы на эти деньги купили отравы против крыс и тараканов!😡
+1
0
+1
Жду новости про другую закупку на олимпиаду, тоже начинается на конд
+1
0
+1
Пускай Сену засорять перестанут для начала
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Ответ Ебздрогыч
Вся модная истерия про поддержку и спасение экологии, медленно но верно, спадает на нет
Логично. Человечество и Землю уже ничего не спасет.
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А почему умолчали, что среди некоторых делегаций есть США? Они предложили всем экономить, но их спорсмены не должны перегреваться
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это очень смешно
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Ответ Фан Рубина
Если в этот раз что-то хорошее (внезапно) сделали американцы - почему бы не отметить? Любой, кто показывает фигу климатическому маразму, делает хорошее дело.
Вообще-то американцы продвигают зелёные идеи. Причём исполнять их должны мы, а не они
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Ответ Guillermo
Вообще-то американцы продвигают зелёные идеи. Причём исполнять их должны мы, а не они
Так и есть. Но тут они невольно помогли остальным спортсменам не свариться в номерах.
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Ответ Валерий З.
Уже. 300 тысяч хватит?
хз, должно
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