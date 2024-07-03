Для олимпийской деревни в Париже-2024 закупили 2,5 тысячи кондиционеров. Их не хотели использовать из-за вреда экологии
В олимпийской деревне в Париже установят 2500 кондиционеров.
Цифра может вырасти в случае сильной жары во время Олимпийских игр.
Изначально организаторы Игр планировали отказаться от использования кондиционеров, чтобы сократить количество выбросов углекислого газа.
Дома в олимпийской деревне были построены по технологии, позволяющей сохранять температуру внутри на шесть градусов ниже, чем снаружи. Также они были снабжены геотермальными системами и вентиляторами.
Несмотря на это, делегации некоторых стран намеревались привезти кондиционеры с собой.
По словам заместителя мэра олимпийской деревни Огюстена Тран Ван Шу, организаторы согласились установить кондиционеры, чтобы обеспечить спортсменам комфортные условия для проживания и восстановления.
Делегации, которые все же привезут свое оборудование, также смогут им воспользоваться.
«Мы предоставили инструкции по техническим ограничениям, в частности, по энергопотреблению и качеству оборудования», – заявил Тран Ван Шу.
Он отметил, что рекомендовано наличие не более одного кондиционера на квартиру, но это не является обязательным условием.
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