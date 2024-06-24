Олимпийский отбор в США. Лайлс, Ша’Кэрри Ричардсон, Краузер и Фишер одержали победы

В Юджине проходят олимпийские отборочные старты в сборную США по легкой атлетике.

Национальные соревнования завершатся 30 июня. Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпийский отбор в США

Юджин

23 июня

Мужчины

100 м

1. Ноа Лайлс – 9,83

2. Кеннет Беднарек – 9,87

3. Фред Керли – 9,88

3000 м с/п

1. Кеннет Рукс – 8.21,92

2. Мэттью Уилкинсон – 8.23,00

3. Джеймс Корриган – 8.26,78

Прыжки с шестом

1. Сэм Кендрикс – 5,92

2-3. Крис Нильсен – 5,87

2-3. Джейкоб Вутен – 5,87

Копье

1. Кертис Томпсон – 83,04

2. Каперс Уильямсон – 79,57

3. Донован Бэнкс – 79,19

Женщины

400 м

1. Кендалл Эллис – 49,46

2. Алия Батлер – 49,71

3. Алексис Холмс – 49,78

Молот

1. Аннетт Эчикунвоке – 74,68

2. Деанна Прайс – 74,52

3. Эрин Риз – 71,21

22 июня

Мужчины

Ядро

1. Райан Краузер – 22,84

2. Джо Ковач – 22,43

3. Пэйтон Оттердаль – 22,26

Женщины

100 м

1. Ша’Кэрри Ричардсон – 10,71

2. Мелисса Джефферсон – 10,80

3. Тваниша Терри – 10,89

Тройной прыжок

1. Жасмин Мур – 14,26

2. Кетура Орджи – 14,22

3. Тори Франклин – 13,72

21 июня

Мужчины

10 000 м

1. Грант Фишер – 27.49,47

2. Вуди Кинкейд – 27,50,74

3. Нико Янг – 27.52,40

Полные результаты – здесь.