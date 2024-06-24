Олимпийский отбор в США. Лайлс, Ша’Кэрри Ричардсон, Краузер и Фишер одержали победы
В Юджине проходят олимпийские отборочные старты в сборную США по легкой атлетике.
Национальные соревнования завершатся 30 июня. Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
Олимпийский отбор в США
Юджин
23 июня
Мужчины
100 м
1. Ноа Лайлс – 9,83
2. Кеннет Беднарек – 9,87
3. Фред Керли – 9,88
3000 м с/п
1. Кеннет Рукс – 8.21,92
2. Мэттью Уилкинсон – 8.23,00
3. Джеймс Корриган – 8.26,78
Прыжки с шестом
1. Сэм Кендрикс – 5,92
2-3. Крис Нильсен – 5,87
2-3. Джейкоб Вутен – 5,87
Копье
1. Кертис Томпсон – 83,04
2. Каперс Уильямсон – 79,57
3. Донован Бэнкс – 79,19
Женщины
400 м
1. Кендалл Эллис – 49,46
2. Алия Батлер – 49,71
3. Алексис Холмс – 49,78
Молот
1. Аннетт Эчикунвоке – 74,68
2. Деанна Прайс – 74,52
3. Эрин Риз – 71,21
22 июня
Мужчины
Ядро
1. Райан Краузер – 22,84
2. Джо Ковач – 22,43
3. Пэйтон Оттердаль – 22,26
Женщины
100 м
1. Ша’Кэрри Ричардсон – 10,71
2. Мелисса Джефферсон – 10,80
3. Тваниша Терри – 10,89
Тройной прыжок
1. Жасмин Мур – 14,26
2. Кетура Орджи – 14,22
3. Тори Франклин – 13,72
21 июня
Мужчины
10 000 м
1. Грант Фишер – 27.49,47
2. Вуди Кинкейд – 27,50,74
3. Нико Янг – 27.52,40
Полные результаты – здесь.