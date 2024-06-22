Министр спорта Татарстана: «Средняя наполняемость арен на Играх БРИКС – 82%, на финалах были перегруженные трибуны»

Теги Владимир Леонов Матч ТВ Игры БРИКС Легкая атлетика

Министр спорта Татарстана высказался о посещаемости на Играх БРИКС в Казани.

«Получился очень качественный, сильный проект. Ему точно быть и жить, развиваться. Была отличная атмосфера праздника, дружбы.

Средняя наполняемость арен – 82%, на финалах были перегруженные трибуны. Люди соскучились, 60% от проданных билетов — туристы.

Было сложно создать конкуренцию в преддверии Олимпиады, мы перед собой не ставили такой KPI, при этом в Казань приехали огромные делегации из Бразилии, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Мы обеспечили олимпийский уровень организации во многих моментах», — сказал Владимир Леонов. 

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3 комментария
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На Мальцева явно 146 процентов была загруженность арены
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А то мы не видим. Там 2 процента от силы.
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Ответ Bartez1986
На Мальцева явно 146 процентов была загруженность арены
Лишний билетик спрашивали ещё на Казанском Вокзале Москвы
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