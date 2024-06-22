Министр спорта Татарстана: «Средняя наполняемость арен на Играх БРИКС – 82%, на финалах были перегруженные трибуны»

Министр спорта Татарстана высказался о посещаемости на Играх БРИКС в Казани.

«Получился очень качественный, сильный проект. Ему точно быть и жить, развиваться. Была отличная атмосфера праздника, дружбы.

Средняя наполняемость арен – 82%, на финалах были перегруженные трибуны. Люди соскучились, 60% от проданных билетов — туристы.

Было сложно создать конкуренцию в преддверии Олимпиады, мы перед собой не ставили такой KPI, при этом в Казань приехали огромные делегации из Бразилии, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Мы обеспечили олимпийский уровень организации во многих моментах», — сказал Владимир Леонов.