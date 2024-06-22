Министр спорта Беларуси: «Такие турниры, как Игры БРИКС, приобретают особое значение. Сюда люди приезжают с удовольствием, здесь уважение, а не дискриминация»

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук высказался об Играх БРИКС в Казани.

«Отмечаю высочайший уровень организации. Сама жизнь нас подталкивает проводить подобные турниры.

Политизация и дискриминация в спорте не вчерашний вопрос, это происходит долгие годы. Мы помним отстранение югославских футболистов, военное вмешательство стран НАТО на протяжении десятилетий, Ливия, Ирак, Сирия, Палестина. У политиков закрыты глаза на спорт.

Ни одна воюющая страна не отстранена от Олимпийские игры. Вопрос: почему вы отстраняете наши страны? Думаю, всем понятно почему.

На международных уровнях используют допинг, не проверяются, а наших отстраняют за то, что не явился на одну из допинг‑проб. Очень много вопросов к руководителям международных спортивных организаций.

Мы помним Фелпса, допинговый скандал, Серену Уильямс, «великие» американские спортсмены. Мир меняется, спорт тоже.

Такие турниры, как Игры БРИКС, приобретают сейчас особое значение. Сюда люди приезжают с удовольствием, здесь уважение, а не дискриминация», — сказал Ковальчук.