Наталья Спиридонова: «Спасибо организаторам Игр БРИКС, что сделали такой праздник, это круто. Но с Олимпиадой не сравнится»

Прыгунья в высоту Спиридонова считает, что Игры БРИКС не сравнимы с Олимпиадой.

– Будешь смотреть Олимпийские игры в Париже?

– Конечно. Если будет такая возможность, обязательно посмотрю.

Я считаю, что – это все равно главное, к чему стремится спортсмен. Видела фотографии с , это действительно вау как круто, спасибо организаторам, что сделали такой праздник. Но с Олимпиадой не сравнится.

– Если бы была такая возможность, ты бы поехала на Игры как нейтральный спортсмен?

– Конечно. Мы же и раньше ездили на соревнования в нейтральном статусе. И все знают, какую страну мы представляем и за кого соревнуемся, неважно, стоит в протоколе флаг или нет.

– Сергей Шубенков вот считает, что шансы потом дома остаться ни с чем слишком велики, чтобы так рисковать ради Олимпиады.

– Я не имею в виду вариант, о котором говорит Сергей. Скорее, ситуацию, которая была раньше – чтобы мы поехали командой, с одобрения федерации, как было раньше, – сказала Наталья Спиридонова в интервью Sports.

«Мне кричали «Наталья», «Россия». Наша прыгунья вместо Игр Брикс поехала в Малайзию и выиграла с флагом