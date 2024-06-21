Наталья Спиридонова: «Спасибо организаторам Игр БРИКС, что сделали такой праздник, это круто. Но с Олимпиадой не сравнится»
Прыгунья в высоту Спиридонова считает, что Игры БРИКС не сравнимы с Олимпиадой.
– Будешь смотреть Олимпийские игры в Париже?
– Конечно. Если будет такая возможность, обязательно посмотрю.
Я считаю, что Олимпиада – это все равно главное, к чему стремится спортсмен. Видела фотографии с Игр БРИКС, это действительно вау как круто, спасибо организаторам, что сделали такой праздник. Но с Олимпиадой не сравнится.
– Если бы была такая возможность, ты бы поехала на Игры как нейтральный спортсмен?
– Конечно. Мы же и раньше ездили на соревнования в нейтральном статусе. И все знают, какую страну мы представляем и за кого соревнуемся, неважно, стоит в протоколе флаг или нет.
– Сергей Шубенков вот считает, что шансы потом дома остаться ни с чем слишком велики, чтобы так рисковать ради Олимпиады.
– Я не имею в виду вариант, о котором говорит Сергей. Скорее, ситуацию, которая была раньше – чтобы мы поехали командой, с одобрения федерации, как было раньше, – сказала Наталья Спиридонова в интервью Sports.
«Мне кричали «Наталья», «Россия». Наша прыгунья вместо Игр Брикс поехала в Малайзию и выиграла с флагом