Прыгунья в высоту Спиридонова о чемпионате Малайзии: «Меня принимали очень хорошо. Как выяснилось, есть страны, где хотят видеть спортсменов из России»

Прыгунья в высоту Спиридонова рассказала об участии в чемпионате Малайзии.

Спортсменка победила на открытом чемпионате с результатом 1,87 м. Она выступала под флагом России.

– Как ты оказалась в Малайзии?

– Все началось с командного чемпионата России. Там я по попыткам осталась 4-й, то есть на Игры БРИКС не попала. Наверное, результат логичный: первый старт сезона, я еще не выполнила все тренировочные работы, прыгнула то, на что была готова.

Я еще ни разу в карьере так высоко (1,91 м – Спортс) на открытии сезона не прыгала. Мы с тренером (Екатерина Алексеева – Спортс) не ожидали, что этого не хватит для попадания в тройку.

После этого старта я, конечно, расстроилась. Но уже спустя день нам позвонили из ВФЛА и предложили поехать на турнир в Малайзию. Я без раздумий согласилась. Билеты взяла на себя наша федерация, гостиницу предоставили организаторы, виза в Малайзию не нужна. И вот я там!

– Почему поехала только ты одна?

– Видела приглашение, там были готовы принять из России пятерых спортсменов и одного представителя. Но соревнования по срокам наложились на Игры БРИКС, большая часть лидеров выступала там. Были, конечно, люди, которые, как и я, не отобрались. Но даже не знаю, предлагали ли им. Или возможно, они отказались.

– Давай про соревнования.

– Условия шикарные: красивый стадион, большие трибуны, отдельная зона для разминки. Зрителей было мало, гораздо меньше, чем приходит на чемпионат России.

Правда, меня принимали очень хорошо. Когда выходила в сектор, кричали «Наталья», «Россия». Потом, уже когда я осталась одна в секторе, близко подошли корреспонденты, и один из них вдруг стал повторять «Путин», «Путин». Забавно.

Соревнования получились сложными: я очень долго ждала свою начальную высоту, потом на каждой высоте долго ждала, пока девочки ее преодолевали... А там уже в 8 утра было за 30 градусов, плюс дикая влажность. Ощущения как в бане. И чем дальше шли соревнования, тем жарче.

Когда не взяла 1,92 м, расстроилась. Все-таки для меня это рабочий результат. Но потом прислушалась к тренеру, она сказала: «Представь, что тебя разбудили посреди ночи и отправили прыгать. Вот это была примерно такая ситуация: прыжки ранним утром, в жару, после тяжелой дороги». Для таких обстоятельств 1,87 м, наверное, нормально.

– Ты ведь выступала в национальной форме?

– Да, меня предупредили, что можно будет выступать с флагом. Я прыгала в российской экипировке, в протоколе напротив моего имени было написано «Россия». Даже в волосы заплела ленту в цветах нашего флага.

Для меня такое впервые, раньше я выступала на международных стартах только в нейтральном статусе. Ощущения особенные, когда ты за границей официально представляешь свою страну. У нас еще была идея после победы взять флаг, но представляете, в Москве перед вылетом обошли несколько магазинов, но нигде флага не нашли.

– Победители Игр БРИКС получат по 358 тысяч рублей. На соревнованиях в Малайзии призовые были?

– Нет. Меня наградили очень красивой медалью, и все. При этом я ни о чем не жалею. Финансовая составляющая для меня не на первом месте. Конечно, было грустно, что на командном чемпионате России я не отобралась.

Но уже через день мне сказали про Малайзию, и мысль об этой поездке все затмила. Для меня она стала перезагрузкой. Я не выезжала на международные старты три года, и только поехав, поняла, насколько их не хватало. Сейчас пересматриваю фотографии и не верю, что это было со мной.

Да, уровень соревнований средний, но однозначно это того стоило. Посмотреть новую страну, увидеть в секторе других девочек – это бесценно. Я очень надеюсь, что такая практика продолжится. Ведь, как выяснилось, есть страны, где хотят видеть спортсменов из России, – сказала Наталья Спиридонова в интервью Sports.

«Мне кричали «Наталья», «Россия». Наша прыгунья вместо Игр Брикс поехала в Малайзию и выиграла с флагом