Прыгунья в высоту Наталья Спиридонова выступит на открытом чемпионате Малайзии под флагом России

Россиянка Наталья Спиридонова выступит на открытом чемпионате Малайзии.

Спиридонова – чемпионка России 2023 года по прыжкам в высоту в помещении, чемпионка мира среди юниоров 2021 года.

«Перелет прошел хорошо, со здоровьем все в порядке. Соревнования у меня 14 июня, выступать буду под флагом России», – сказала спортсменка.

Открытый чемпионат Малайзии по легкой атлетике пройдет с 14 по 16 июня. По данным организаторов, в турнире выступят 50 иностранных спортсменов из девяти стран.