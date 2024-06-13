Прыгунья в высоту Наталья Спиридонова выступит на открытом чемпионате Малайзии под флагом России

Теги сборная России жен прыжки в высоту Наталья Спиридонова Легкая атлетика

Россиянка Наталья Спиридонова выступит на открытом чемпионате Малайзии.

Спиридонова – чемпионка России 2023 года по прыжкам в высоту в помещении, чемпионка мира среди юниоров 2021 года.

«Перелет прошел хорошо, со здоровьем все в порядке. Соревнования у меня 14 июня, выступать буду под флагом России», – сказала спортсменка. 

Открытый чемпионат Малайзии по легкой атлетике пройдет с 14 по 16 июня. По данным организаторов, в турнире выступят 50 иностранных спортсменов из девяти стран. 

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1 комментарий
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По данным организаторов, в турнире выступят 50 иностранных спортсменов из девяти стран. --- Вот именно, 50 индивидуалов ИЗ стран, а не 50 стран стран, как лепят про игры Брикс.
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