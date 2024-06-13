Прыгунья в высоту Наталья Спиридонова выступит на открытом чемпионате Малайзии под флагом России
Россиянка Наталья Спиридонова выступит на открытом чемпионате Малайзии.
Спиридонова – чемпионка России 2023 года по прыжкам в высоту в помещении, чемпионка мира среди юниоров 2021 года.
«Перелет прошел хорошо, со здоровьем все в порядке. Соревнования у меня 14 июня, выступать буду под флагом России», – сказала спортсменка.
Открытый чемпионат Малайзии по легкой атлетике пройдет с 14 по 16 июня. По данным организаторов, в турнире выступят 50 иностранных спортсменов из девяти стран.