Усэйн Болт получил разрыв ахилла в ходе благотворительного футбольного матча
Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге ямаец Усэйн Болт получил травму во время благотворительного футбольного матча Soccer Aid.
Встреча проходила на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Болт играл центрального защитника в составе сборной мира против сборной Англии и травмировался, пытаясь прервать атаку соперника.
37-летнего ямайца унесли с поля на носилках. Позже он сообщил в соцсетях, что ему диагностировали разрыв ахиллова сухожилия.
Матч завершился со счетом 6:3 в пользу англичан.
Фото: страница Усэйна Болта.
Здоровья,хорошему человеку