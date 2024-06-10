Усэйн Болт получил разрыв ахилла в ходе благотворительного футбольного матча

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге ямаец Усэйн Болт получил травму во время благотворительного футбольного матча Soccer Aid.

Встреча проходила на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Болт играл центрального защитника в составе сборной мира против сборной Англии и травмировался, пытаясь прервать атаку соперника.

37-летнего ямайца унесли с поля на носилках. Позже он сообщил в соцсетях, что ему диагностировали разрыв ахиллова сухожилия.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу англичан.

Фото: страница Усэйна Болта.