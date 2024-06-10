Усэйн Болт получил разрыв ахилла в ходе благотворительного футбольного матча

Теги Бег Усэйн Болт травмы сборная Ямайки Легкая атлетика

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге ямаец Усэйн Болт получил травму во время благотворительного футбольного матча Soccer Aid.

Встреча проходила на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Болт играл центрального защитника в составе сборной мира против сборной Англии и травмировался, пытаясь прервать атаку соперника.

37-летнего ямайца унесли с поля на носилках. Позже он сообщил в соцсетях, что ему диагностировали разрыв ахиллова сухожилия.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу англичан.

Фото: страница Усэйна Болта.

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6 комментариев
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Ну тут всё понятно — бегать не умеет, зачем-то в футбол полез :)
+14
-2
+12
Ого,здоровья …
+4
0
+4
Ответ Муканов Арманбек
Трансфер в Мю как понимаю отлаживается Здоровья,хорошему человеку
Отладку проводят трансферу?)
+1
0
+1
Трансфер в Мю как понимаю отлаживается
Здоровья,хорошему человеку
+2
-2
0
Хрусталь
0
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