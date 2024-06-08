Депутат Слуцкий о докладе Microsoft про Россию: «Запад обвиняет нас в чем угодно, одно обвинение анекдотичнее другого. Не нужно на эти вещи обращать внимания»

Теги Париж-2024 Политика Леонид Слуцкий Легкая атлетика

Депутат Слуцкий назвал анекдотичными обвинения России в попытке сорвать ОИ-2024.

Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что российская сторона якобы стремится дискредитировать Олимпиаду в Париже путем дезинформации.

В частности, Microsoft обнаружила фейковые новостные репортажи, приписываемые телеканалам Euronews и France 24, а также ролики якобы от ЦРУ, предупреждающие об угрозах безопасности и рисках на Олимпиаде.

«Запад обвиняет сейчас Россию в чем угодно, и одно обвинение анекдотичнее другого. Не нужно на эти вещи обращать внимания. Россия подобными вещами и не занимается, и такого быть не может», – сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. 

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4 комментария
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Ответ 99cm5djnc4
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Вы из Африки?
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+4
Леонид, занимайтесь лучше Шанхай Шеньхуа. Неплохо идет пока что
+3
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Выключите Слуцкому Майкрософт, все равно он ему не нужен для патриот.поднятия флага и россказней псевдоанекдотов про то, как он кринжово пытался стать президентом. А лучше вообще не стоит обращать внимание на подобных нелепых спойлеров, у которых в голове немецкие лозунги 30х-40х гг.
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