Депутат Слуцкий о докладе Microsoft про Россию: «Запад обвиняет нас в чем угодно, одно обвинение анекдотичнее другого. Не нужно на эти вещи обращать внимания»

Депутат Слуцкий назвал анекдотичными обвинения России в попытке сорвать ОИ-2024.

Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что российская сторона якобы стремится дискредитировать в Париже путем дезинформации.

В частности, Microsoft обнаружила фейковые новостные репортажи, приписываемые телеканалам Euronews и France 24, а также ролики якобы от ЦРУ, предупреждающие об угрозах безопасности и рисках на Олимпиаде.

«Запад обвиняет сейчас Россию в чем угодно, и одно обвинение анекдотичнее другого. Не нужно на эти вещи обращать внимания. Россия подобными вещами и не занимается, и такого быть не может», – сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.