Призер ЧМ в беге на 10 000 м Кипруто дисквалифицирован на шесть лет за допинг

Теги допинг сборная Кении Ронекс Кипруто Легкая атлетика

Призер ЧМ в беге Ронекс Кипруто дисквалифицирован на шесть лет за допинг.

Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В мае 2023 года кениец был обвинен в использовании запрещенной субстанции или метода. Дело связано с биологическим паспортом спортсмена.

AIU признал Кипруто виновным в участии в допинговой схеме. В антидопинговом паспорте спортсмены выявлены нарушения, первые из которых датируются июлем 2018 года. С этой даты аннулированы все его результаты.

Кипруто лишится бронзы ЧМ-2019 года в беге на 10 000 м, а также мирового рекорда в беге на 10 км по шоссе (26 минут 24 секунды).

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3 комментария
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А ведь его тренирует Брат Колм О’Коннелл, который тренировал Уилсона Кипкетера, Дэвида Рудишу, Мэри Кейтани, Лорну Киплагат, Эдну Киплагат, Флоренс Киплагат, ...
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Кенийцы и кенийки спалились по полной. Один за другим дисквалифицируются((
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нет ли в этом расизма???
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