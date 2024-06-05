Призер ЧМ в беге на 10 000 м Кипруто дисквалифицирован на шесть лет за допинг

Призер ЧМ в беге Ронекс Кипруто дисквалифицирован на шесть лет за допинг.

Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В мае 2023 года кениец был обвинен в использовании запрещенной субстанции или метода. Дело связано с биологическим паспортом спортсмена.

AIU признал Кипруто виновным в участии в допинговой схеме. В антидопинговом паспорте спортсмены выявлены нарушения, первые из которых датируются июлем 2018 года. С этой даты аннулированы все его результаты.

Кипруто лишится бронзы ЧМ-2019 года в беге на 10 000 м, а также мирового рекорда в беге на 10 км по шоссе (26 минут 24 секунды).