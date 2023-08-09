Кенийский марафонец Ндженга подозревается в фальсификации процедуры допинг-контроля

Кенийский марафонец Майкл Куньюга Ндженга подозревается в фальсификации процедуры допинг-контроля.

Об этом сообщил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Ранее 35-летний спортсмен уже получил временное отстранение – в августе 2022 года в его допинг-пробе обнаружили запрещенный норандростерон.

В 2018 году Ндженга стал победителем Ханчжоуского марафона в Китае. В мае 2022-го он занял второе место в марафоне Rimi Riga в Латвии.