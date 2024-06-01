Коу о возможном допинге на Олимпиаде-2024: «Ни один спортсмен, который думает, что ему это сойдет с рук, не может спать спокойно»

Теги допинг World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Париж-2024 Легкая атлетика

Глава World Athletics заявил, что применяющие допинг не смогут «спать спокойно».

Себастьян Коу считает, что спортсмены, которые решатся на употребление допинга на Олимпиаде-2024 в Париже, будут пойманы.

«Человеческая натура такова, что даже при наличии надлежащих образовательных программ и сильных сдерживающих факторов всегда найдется несколько человек, которые взвесят соотношение риска и вознаграждения и переступят моральные границы.

Ни один спортсмен, который думает, что ему это сойдет с рук, не может спать спокойно», – сказал Коу.

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