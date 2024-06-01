Коу о возможном допинге на Олимпиаде-2024: «Ни один спортсмен, который думает, что ему это сойдет с рук, не может спать спокойно»

Глава World Athletics заявил, что применяющие допинг не смогут «спать спокойно».

считает, что спортсмены, которые решатся на употребление допинга на Олимпиаде-2024 в , будут пойманы.

«Человеческая натура такова, что даже при наличии надлежащих образовательных программ и сильных сдерживающих факторов всегда найдется несколько человек, которые взвесят соотношение риска и вознаграждения и переступят моральные границы.

Ни один спортсмен, который думает, что ему это сойдет с рук, не может спать спокойно», – сказал Коу.