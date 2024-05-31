Filatov & Karas и Лев Лещенко записали гимн Игр БРИКС

Filatov & Karas и Лев Лещенко записали гимн Игр стран БРИКС.

«Официальной песней Игр стран БРИКС 2024 года, которые пройдут в Казани, стала композиция группы Filatov & Karas «Чемпион 1». Припев трека исполнил народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Эта песня – не только спортивный гимн, но и мотивационная поддержка для каждого. Она призывает не опускать руки даже в тяжелых жизненных ситуациях», – сообщили в пресс-службе соревнований.

С 7 июня композицию можно будет прослушать на всех доступных в России музыкальных сервисах.



Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.