Filatov & Karas и Лев Лещенко записали гимн Игр БРИКС

Теги Лев Лещенко музыка Игры БРИКС Легкая атлетика

Filatov &amp; Karas и Лев Лещенко записали гимн Игр стран БРИКС.

«Официальной песней Игр стран БРИКС 2024 года, которые пройдут в Казани, стала композиция группы Filatov & Karas «Чемпион 1». Припев трека исполнил народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Эта песня – не только спортивный гимн, но и мотивационная поддержка для каждого. Она призывает не опускать руки даже в тяжелых жизненных ситуациях», – сообщили в пресс-службе соревнований.

С 7 июня композицию можно будет прослушать на всех доступных в России музыкальных сервисах.
 
Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

5 комментариев
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Филатов, Карась и Лещ - почти как Лебедь, Рак и Щука.
+8
0
+8
Лай ла
Ла ла ла ла ла ла
Ла ла ла ла
Ла ла ла ла ла
+5
0
+5
Лёва решил подзаработать , на старости лет , для Чемпионата Водокачки , песню спел))
+2
0
+2
Ответ Kuryanin
Филатов, Карась и Лещ - почти как Лебедь, Рак и Щука.
Лёва, дело ......
+1
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+1
Не пропадать же песне на Динамовское чемпионство😏
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