Семья Пьера де Кубертена поддержала изменение девиза Олимпийских игр

Семья Пьера де Кубертена поддерживает изменение олимпийского девиза.

Об этом сообщила родственница основателя современных Олимпийских игр, глава ассоциации де Кубертена Александра де Навасель.

В 2021 году девиз «Быстрее, выше, сильнее!» изменили впервые за 127 лет, добавив к нему слово «вместе».

«Думаю, что это потрясающая эволюция идеи, потому что это подразумевалось изначально. Вместе – это дух мира.

Мне кажется, что это добавляет ясности и призывает всех осознать истинное предназначение. Это замечательное дополнение», – сказала де Навасель.

Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее!» изменили впервые за 127 лет – добавили еще одно слово