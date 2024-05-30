Семья Пьера де Кубертена поддержала изменение девиза Олимпийских игр

Теги Пьер де Кубертен Легкая атлетика

Семья Пьера де Кубертена поддерживает изменение олимпийского девиза.

Об этом сообщила родственница основателя современных Олимпийских игр, глава ассоциации де Кубертена Александра де Навасель.

В 2021 году девиз «Быстрее, выше, сильнее!» изменили впервые за 127 лет, добавив к нему слово «вместе». 

«Думаю, что это потрясающая эволюция идеи, потому что это подразумевалось изначально. Вместе – это дух мира.

Мне кажется, что это добавляет ясности и призывает всех осознать истинное предназначение. Это замечательное дополнение», – сказала де Навасель.

Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее!» изменили впервые за 127 лет – добавили еще одно слово

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13 комментариев
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Ага, вместе против некоторых
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Просто офигеть, как "вместе".
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Пусть поддерживает до конца! Где вместе? Уточнила бы, вместе с кем?
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Ага, вместе с теми и вместе против этих
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Главный вопрос - Вместе против кого конкретно ?
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Лицемеры
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Семья поддержала, а Кубертен перевернулся в гробу...
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Быстрее, выше, сильнее, трансгендернее !
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Странно, что про ЛГБТ ничего не добавили
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Вместе против двух.
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Вместе... Но не скажем, в каком...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Главный вопрос - Вместе против кого конкретно ?
Завтра мы идем тратить все свои,
Все твои деньги вместе
М.Т.
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