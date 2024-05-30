Дмитрий Свищев: «В России всегда был огромный интерес к спорту, будем поднимать эту планку. Уверен, с таким подходом мы станем самой спортивной страной в мире»

Дмитрий Свищев заявил, что Россия может стать самой спортивной страной в мире.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил сформировать комплексную федеральную программу по спорту, куда вошли бы физкультурные мероприятия и мероприятия по массовому спорту.

«Дмитрий Николаевич [Чернышенко] предложил отличную инициативу. За последние четыре года в России сильно выросло число систематически занимающихся спортом людей.

Президентом России поручено увеличить эту долю до 70% к 2030 году, мы продолжаем работу в этом направлении. Государственная программа поможет еще больше популяризировать спорт в стране, привлечь молодежь к здоровому образу жизни.

И это не будет слишком затратно для государства: массовый спорт, инфраструктурные мероприятия, подготовка резерва – все это реализуется не только за счет средств федерального бюджета, но и за счет других источников.

Федеральный бюджет – это примерно 10%, а остальное – средства регионов и иные источники. Комитет Госдумы по спорту готов к сотрудничеству с министерством спорта по выработке единой системы.

Спорт продолжает развиваться в России. За последние годы построено большое количество спортивных объектов и площадок, физическая активность для жителей нашей страны становится доступнее.

В России всегда был огромный интерес к спорту, будем поднимать эту планку, уверен, что с таким подходом мы станем самой спортивной страной в мире», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.