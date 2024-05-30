Дмитрий Свищев: «В России всегда был огромный интерес к спорту, будем поднимать эту планку. Уверен, с таким подходом мы станем самой спортивной страной в мире»

Теги Дмитрий Чернышенко Дмитрий Свищев деньги массовый спорт Легкая атлетика

Дмитрий Свищев заявил, что Россия может стать самой спортивной страной в мире.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил сформировать комплексную федеральную программу по спорту, куда вошли бы физкультурные мероприятия и мероприятия по массовому спорту.

«Дмитрий Николаевич [Чернышенко] предложил отличную инициативу. За последние четыре года в России сильно выросло число систематически занимающихся спортом людей.

Президентом России поручено увеличить эту долю до 70% к 2030 году, мы продолжаем работу в этом направлении. Государственная программа поможет еще больше популяризировать спорт в стране, привлечь молодежь к здоровому образу жизни.

И это не будет слишком затратно для государства: массовый спорт, инфраструктурные мероприятия, подготовка резерва – все это реализуется не только за счет средств федерального бюджета, но и за счет других источников.

Федеральный бюджет – это примерно 10%, а остальное – средства регионов и иные источники. Комитет Госдумы по спорту готов к сотрудничеству с министерством спорта по выработке единой системы.

Спорт продолжает развиваться в России. За последние годы построено большое количество спортивных объектов и площадок, физическая активность для жителей нашей страны становится доступнее.

В России всегда был огромный интерес к спорту, будем поднимать эту планку, уверен, что с таким подходом мы станем самой спортивной страной в мире», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

27 комментариев
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Сначала люк уберите у нас в городе с футбольного поля, чуть в сторону перенесите, не удобно играть когда ограждены коммуникации ремонтируемые в центре поля, просим уже 2’года, а потом сразу хоть в галактике становитесь лучшими!
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с рисованными отчетами будем кем угодно
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У него с Дегтярёвым одна методичка, по очереди читают вслух...
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Ответ Антон Савельев
Сначала люк уберите у нас в городе с футбольного поля, чуть в сторону перенесите, не удобно играть когда ограждены коммуникации ремонтируемые в центре поля, просим уже 2’года, а потом сразу хоть в галактике становитесь лучшими!
Не, ну вы уж придираетесь по мелочам)
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Ответ Russ Ivan
У него с Дегтярёвым одна методичка, по очереди читают вслух...
Разумеется. Только не на двоих, а на куда большее количество тутошних спикеров.
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Россия и так самая "спортиная", по затратам на профессиональный спорт.
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Если верить плану нашего Великого Кормчего,то Россия разве только в инвалидном спорте самой спортивной в мире станет.
Еще 12 лет войны,это если Великий Кормчий не решит и дальше вести нас в рай,и каждый 5-7й мужчина призывного возрасте станет инвалидом или покойником.
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Ответ Ghegosh
Кто знает, в чем принципиальное отличие председателя комитета Госдумы по спорту от министра спорта?
Среди холопов по Пугачевой нет различия, сплошная серая масса.
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Господи, что он несет 🤦🏿спорт мертвее мертвого, развития никакого от слова совсем, кубки водокачки и соревнования с дружественными странами не развивают наш спорт…
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поручено увеличить эту долю до 70% к 2030 --- Планы охвата занимающихся спортом - это совок.
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Шо опять? Поднимаемся с колен?
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Хотелось бы не в словах, а в делах😉
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Ответ Ghegosh
Кто знает, в чем принципиальное отличие председателя комитета Госдумы по спорту от министра спорта?
Председателя комитета Владимир Вольфович почему-то в баню не приглашал. А так ни в чем.
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Ответ Антон Савельев
Сначала люк уберите у нас в городе с футбольного поля, чуть в сторону перенесите, не удобно играть когда ограждены коммуникации ремонтируемые в центре поля, просим уже 2’года, а потом сразу хоть в галактике становитесь лучшими!
Это не люк вероятно,это разметка
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А там и до Галактики доберемся!
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Словоблудие - любимый спорт наших чиновников... После распила бюджета.
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И кем мы только не вставали, кого только не перегоняли...в лозунгах. При СССР столько программ не было, вот в этом мы точно первые.
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А до сих пор что мешало? Наты и бандеры?
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Даешь 700 замесов!!!
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Да просто штрафовать тех, кто спортом не занимается, сразу все проблемы решаться.

Потом можно будет еще за деньги покупать справки о том, что спортсмен, или что инвалид.
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Кажется, Воланду пора возвращаться в Москву.
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Кто знает, в чем принципиальное отличие председателя комитета Госдумы по спорту от министра спорта?
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"... с таким подходом мы станем самой спортивной страной в мире".
А чего до сих пор не стали? Или до санкций не было такого "огромного интереса к спорту"?
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Какой царь, такие и бояре. Только одно балабольство 😏
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И все остальные страны нам будут завидовать. Как-то так же там было?
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"В России всегда был огромный интерес к спорту, будем поднимать эту планку, уверен, что с таким подходом мы станем самой спортивной страной в мире"
Удивительно, что в разговорах ещё не стали.
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