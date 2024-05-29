Чемпион России в спринте Крылов: «Болт любил гулять, не всегда соблюдал спортивную дисциплину. Но он может являться примером для подражания»

Константин Крылов поделился мнением об Усэйне Болте.

— А у вас есть кумиры в легкой атлетике? Может быть, это и есть великий , которому принадлежат мировые рекорды на обеих спринтерских дистанциях? И именно после просмотра соревнований с его участием вы, допускаю, пришли в легкую атлетику.

— Я, конечно, знал, кто такой Болт. Но в спорт пришел точно не из-за желания быть таким, как он. Я вообще тогда спринтом не занимался. И вообще кумира как такового у меня нет, я у всех стараюсь брать лучшее и отметать худшее.

— А у Болта тоже было что-то худшее?

— Этот спортсмен любил гулять, не всегда соблюдал спортивную дисциплину. Но в целом, конечно, он может являться примером для подражания. Не зря к его мировым рекордам уже почти 15 лет пока никто не может подступиться.

— А из отечественных спринтеров вы могли бы кого-то выделить?

— Конечно. В первую очередь, конечно, я хочу выделить двукратного олимпийского чемпиона , это очень значимая фигура в истории советского спорта. Я слышал, как он готовился к соревнованиям, у него были очень жесткие тренировки.

Ну и Ирина Анатольевна Привалова, конечно, тоже может являться ярким примером для подрастающего поколения. Она была великой бегуньей. Мне очень важно, что Ирина Анатольевна тепло относится ко мне, понимает меня, все-таки мы оба спринтеры, – сказал .

19-летний спринтер побил рекорды, которые стояли со времен СССР! Мы с ним поговорили