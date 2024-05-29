Чемпион России в спринте Крылов: «Болт любил гулять, не всегда соблюдал спортивную дисциплину. Но он может являться примером для подражания»

Теги Бег сборная России Ирина Привалова Усэйн Болт Валерий Борзов Константин Крылов Легкая атлетика

Константин Крылов поделился мнением об Усэйне Болте.

— А у вас есть кумиры в легкой атлетике? Может быть, это и есть великий Болт, которому принадлежат мировые рекорды на обеих спринтерских дистанциях? И именно после просмотра соревнований с его участием вы, допускаю, пришли в легкую атлетику.

— Я, конечно, знал, кто такой Болт. Но в спорт пришел точно не из-за желания быть таким, как он. Я вообще тогда спринтом не занимался. И вообще кумира как такового у меня нет, я у всех стараюсь брать лучшее и отметать худшее.

— А у Болта тоже было что-то худшее?

— Этот спортсмен любил гулять, не всегда соблюдал спортивную дисциплину. Но в целом, конечно, он может являться примером для подражания. Не зря к его мировым рекордам уже почти 15 лет пока никто не может подступиться.

— А из отечественных спринтеров вы могли бы кого-то выделить?

— Конечно. В первую очередь, конечно, я хочу выделить двукратного олимпийского чемпиона Валерия Борзова, это очень значимая фигура в истории советского спорта. Я слышал, как он готовился к соревнованиям, у него были очень жесткие тренировки.

Ну и Ирина Анатольевна Привалова, конечно, тоже может являться ярким примером для подрастающего поколения. Она была великой бегуньей. Мне очень важно, что Ирина Анатольевна тепло относится ко мне, понимает меня, все-таки мы оба спринтеры, – сказал Крылов.

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