Бах раскритиковал World Athletics за призовые для чемпионов ОИ-2024: «Деньги нужно тратить на развитие спорта. А эти меры коснутся 48 из 2000 участников»

Глава МОК раскритиковал решение World Athletics о призовых за Олимпиаду-2024.

В апреле Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) утвердила выплаты для спортсменов – по 50 тысяч долларов за победу на Олимпийских играх в Париже. Общий призовой фонд составит 2,4 миллиона.

«Деньги нужно тратить на развитие спорта. А эти меры [World Athletics] коснутся 48 из 2000 участников соревнований.

Роль международных федераций, по нашему мнению и по мнению остальных международных федераций, состоит в развитии своего спорта во всем мире и создании возможностей для всех атлетов из стран-членов федерации.

Нужно создавать им лучшие условия тренировок, чтобы сокращать разрыв между спортсменами из более привилегированных стран и спортсменами из менее привилегированных», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.