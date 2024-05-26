Бах раскритиковал World Athletics за призовые для чемпионов ОИ-2024: «Деньги нужно тратить на развитие спорта. А эти меры коснутся 48 из 2000 участников»

Теги World Athletics (IAAF) Томас Бах Париж-2024 Легкая атлетика

Глава МОК раскритиковал решение World Athletics о призовых за Олимпиаду-2024.

В апреле Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) утвердила выплаты для спортсменов – по 50 тысяч долларов за победу на Олимпийских играх в Париже. Общий призовой фонд составит 2,4 миллиона.

«Деньги нужно тратить на развитие спорта. А эти меры [World Athletics] коснутся 48 из 2000 участников соревнований.

Роль международных федераций, по нашему мнению и по мнению остальных международных федераций, состоит в развитии своего спорта во всем мире и создании возможностей для всех атлетов из стран-членов федерации.

Нужно создавать им лучшие условия тренировок, чтобы сокращать разрыв между спортсменами из более привилегированных стран и спортсменами из менее привилегированных», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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2 комментария
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Учитывая, что в ЛА мягко говоря не самые большие деньги крутятся, такие стимулирующие меры идут скорее на пользу, это все-таки не футбол, в который реально зажравшиеся миллионеры играют. Да и на 2,4 млн долларов во всем мире едва ли можно что-то кардинально улучшить.
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Какой же он сказочный! За 1 место деньги совсем небольшие! А ведь кто то посвятил этому спорту полжизни.!
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