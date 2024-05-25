Волонтеры из России написали Макрону письмо с просьбой допустить их на Олимпиаду в Париже
Волонтеры из России попросили Макрона допустить их на Олимпиаду-2024.
Ранее стало известно, что власти Франции отказывают российским волонтерам в аккредитации на Игры.
Волонтеры написали письмо министру внутренних дел Франции с просьбой снять запрет на выдачу аккредитаций, однако их обращение осталось без ответа.
«Мы также отправили коллективное письмо президенту Макрону, текст письма практически совпадал с тем, что ранее мы написали министру внутренних дел этой страны. Но и глава Франции нам пока не ответил», – сказал российский волонтер, проживающий в Париже.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут задействованы около 45 тысяч волонтеров.
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