Волонтеры из России написали Макрону письмо с просьбой допустить их на Олимпиаду в Париже

Теги Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Волонтеры из России попросили Макрона допустить их на Олимпиаду-2024.

Ранее стало известно, что власти Франции отказывают российским волонтерам в аккредитации на Игры. 

Волонтеры написали письмо министру внутренних дел Франции с просьбой снять запрет на выдачу аккредитаций, однако их обращение осталось без ответа.

«Мы также отправили коллективное письмо президенту Макрону, текст письма практически совпадал с тем, что ранее мы написали министру внутренних дел этой страны. Но и глава Франции нам пока не ответил», – сказал российский волонтер, проживающий в Париже.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут задействованы около 45 тысяч волонтеров. 

МОК не стал комментировать отказ в аккредитации на Олимпиаду-2024 волонтерам из России

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1 комментарий
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Макрон солдат посылает на русскую землю, а эти слёзные челобитные ему пишут. Иноагенты?
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