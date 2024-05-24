Тренер Бацарашкиной об Олимпиаде-2024: «Виталина – офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль»

Виталина Бацарашкина не сможет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщила тренер спортсменки Наталья Кудрина.

Двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Бацарашкина не получила нейтральный статус от Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

«Выставили очень много условий. В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с «Динамо», ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль.

Даже мне как тренеру пришел отказ, потому что я представляю общество «Динамо».

Получается, что сейчас у нас нейтральные спортсмены — это молодые ребята, второй эшелон, который, к сожалению, еще себя не проявил», — сказала Кудрина.