Глава Союза журналистов России о запретах МОК: «Это можно назвать нарушением свободы слова. Кроме того, это попытка унизить российских журналистов»

В Союзе журналистов России назвали позором требования МОК на Олимпиаде-2024.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским журналистам использовать символику страны на Играх-2024 в Париже.

«Такого раньше не было. И подобных требований никто никогда к журналистам не выдвигал. По сути, это можно назвать нарушением свободы слова. Ну и, кроме того, это попытка унизить российских журналистов таким образом. Сомневаюсь, что российские журналисты согласятся соблюдать такие требования.

Неужели французская полиция теперь будет отбирать у них микрофоны или срывать наклейки с видеокамер? Это абсолютно нелепое и позорное требование, которое, я надеюсь, все-таки не перейдет действие», – сказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Соловьев также отметил, что СЖР иногда рекомендует коллегам не обозначать свою принадлежность к каналу, если это может как-то им угрожать. Например, во время освещения несанкционированных митингов.

«Но в Париже во время Олимпиады это недопустимо. По инструкции МИД, наша страна может применить зеркальные меры в отношении журналистов из Франции. Например, прекратить аккредитацию», – добавил он.