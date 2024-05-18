«Мы знаем, что СМИ очень веселились из-за этой истории в Токио». Организаторы Игр-2024 отрицают, что кровати для спортсменов являются «антисекс»

Теги Паралимпийские игры Париж-2024 Легкая атлетика

Организаторы Игр-2024 отрицают, что кровати для спортсменов являются «антисекс».

Кровати из картона для олимпийской деревни в Париже производит японская компания Airweave. Она же поставляла мебель для Олимпиады в Токио. 

Разъяснения организаторов появились после новых сообщений в СМИ о том, что картонные кровати должны удержать спортсменов от занятий сексом. 

«Мы знаем, что СМИ очень веселились из-за этой истории во время Токио-2020.

Но для Парижа-2024 выбор этих кроватей для олимпийской деревни в первую очередь связан с желанием максимально снизить воздействие на окружающую среду», – заявил представитель оргкомитета. 

Уже слышали про анти-секс кровати в олимпийской деревне? Ирландский гимнаст разрушил этот миф

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2 комментария
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Ну скорее всего чтобы снизить воздействие клопов 🤔🤔🤔
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Ответ Александр Кудрявцев
Ну скорее всего чтобы снизить воздействие клопов 🤔🤔🤔
Кровати пропитают кровью?
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