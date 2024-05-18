«Мы знаем, что СМИ очень веселились из-за этой истории в Токио». Организаторы Игр-2024 отрицают, что кровати для спортсменов являются «антисекс»

Организаторы Игр-2024 отрицают, что кровати для спортсменов являются «антисекс».

Кровати из картона для олимпийской деревни в Париже производит японская компания Airweave. Она же поставляла мебель для Олимпиады в Токио.

Разъяснения организаторов появились после новых сообщений в СМИ о том, что картонные кровати должны удержать спортсменов от занятий сексом.

«Мы знаем, что СМИ очень веселились из-за этой истории во время Токио-2020.

Но для Парижа-2024 выбор этих кроватей для олимпийской деревни в первую очередь связан с желанием максимально снизить воздействие на окружающую среду», – заявил представитель оргкомитета.

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