Светлана Чимрова: «Когда увидела условия допуска на Олимпийские игры, знала, что я на них не поеду»

Пловчиха Светлана Чимрова высказалась об условиях допуска на Олимпиаду-2024.

«Я не отбираюсь на Олимпийские игры, и вообще о них больше речи не идет, я о них не думаю.

Я изначально, когда увидела условия на Олимпийские игры, знала, что я на них не поеду. И ни о каких отборах и ни о какой Олимпиаде речи быть не может. Я даже не думаю об этом», – сказала Чимрова.