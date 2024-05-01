Светлана Чимрова: «Когда увидела условия допуска на Олимпийские игры, знала, что я на них не поеду»

Теги плавание сборная России жен Париж-2024 Светлана Чимрова Водные виды

Пловчиха Светлана Чимрова высказалась об условиях допуска на Олимпиаду-2024.

«Я не отбираюсь на Олимпийские игры, и вообще о них больше речи не идет, я о них не думаю.

Я изначально, когда увидела условия на Олимпийские игры, знала, что я на них не поеду. И ни о каких отборах и ни о какой Олимпиаде речи быть не может. Я даже не думаю об этом», – сказала Чимрова.

2 комментария
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Судя по риторике, шансов поехать не было изначально...
А таки да, воиское звание "лейтенант"...
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Чтобы о чём-то думать,нужно,чтобы было чем думать.
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