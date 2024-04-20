Призеров Пекинского полумарафона лишили медалей из-за того, что трое бегунов поддались чемпиону на финише
Призеры Пекинского полумарафона лишены своих медалей по итогам расследования.
Об этом сообщает Reuters.
14 апреля китаец Хэ Цзе выиграл забег, опередив кенийцев Вилли Мнангата и Роберта Кетера, а также эфиопа Деджене Хайлу Бикилу. Позже оргкомитет начал расследование, посчитав, что африканские спортсмены намеренно поддались на финише.
Отмечается, что к концу забега Хэ Цзе немного отставал и соперники сбавили скорость на последних 2 километрах дистанции.
В итоге результаты четырех бегунов были аннулированы.