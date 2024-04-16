В Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2024 в Париже

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Тони Эстанге эстафета олимпийского огня НОК Греции Спирос Капралос ЕОК Амели Удеа-Кастера Анн Идальго Легкая атлетика

В Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2024 в Париже.

На церемонии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, руководитель оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, мэр Парижа Анн Идальго и президент НОК Греции, президент Европейских олимпийских комитетов и член МОК Спирос Капралос.

Эстафета олимпийского огня по Греции продлится 11 дней. 26 апреля огонь передадут в Афинах организаторам парижской Олимпиады. На следующий день он отправится во Францию на борту 120-летнего трехмачтового парусника Le Belem и будет доставлен в старый порт Марселя 8 мая.

Эстафета огня по территории Франции продлится 68 дней и завершится на церемонии открытия Игр 26 июля. Соревнования будут проходить в Париже до 11 августа.

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3 комментария
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Ответ R Kukhov
Ща как полыхнет
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