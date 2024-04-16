В Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2024 в Париже
В Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2024 в Париже.
На церемонии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, руководитель оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, мэр Парижа Анн Идальго и президент НОК Греции, президент Европейских олимпийских комитетов и член МОК Спирос Капралос.
Эстафета олимпийского огня по Греции продлится 11 дней. 26 апреля огонь передадут в Афинах организаторам парижской Олимпиады. На следующий день он отправится во Францию на борту 120-летнего трехмачтового парусника Le Belem и будет доставлен в старый порт Марселя 8 мая.
Эстафета огня по территории Франции продлится 68 дней и завершится на церемонии открытия Игр 26 июля. Соревнования будут проходить в Париже до 11 августа.