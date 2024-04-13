Васильев о требовании Украины не допускать российских борцов: «Вот до чего довела спорт политика Баха. Он первым призывал отстранять всех россиян»

Дмитрий Васильев высказался о требовании Украины не допускать российских борцов.

Ранее руководители НОК, Минспорта и Ассоциации спортивной борьбы Украины направили в МОК письмо с требованием не допускать девятерых российских борцов к Олимпиаде, ссылаясь на то, что они «нарушают требования нейтралитета».

«Украину до этого беспредела довела команда Баха в МОК. Ведь после начала СВО он первым призывал отстранять всех россиян во всех видах спорта от участия в международных соревнованиях.

Тем самым Бах нарушил главный постулат олимпийского движения: спорт вне политики. А теперь с этим уже ничего не сделать. Кроме обнуления ситуации руководством МОК, включая соблюдение олимпийской хартии. Сейчас ситуация выглядит так – хвост виляет собакой.



И теперь вслед за НОК Украины НОК каждой страны может указывать МОК, что нужно делать. Вот до чего довела спорт политика Баха.

Если бы МОК был полноценной организацией, которая соблюдает все законы, то они могли бы предупредить НОК Украины: МОК не потерпит подобного поведения и указаний, что ему следует делать. Но Бах может и побежать выполнять указания со стороны Украины», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.